Cumhurbaşkanı Erdoğan, dergi kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Ekonomist dergisinin kapağına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi" diyerek yapılanları sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz. Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı’yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız" paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1654371124824645636

Hatırlanacağı gibi, büyük puntolarla '2023'ün en önemli seçimi' manşeti yer alan kapakta, 'Erdoğan Gitmeli' ve 'Demokrasiyi Kurtarın' gibi ifadeler kullanılmıştı.