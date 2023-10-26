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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Aile Şûrası’nda önemli mesajlar verdi.

Aile kutsal bir yapı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kutlu yapıyı biz lekeleyemeyiz. Buna da müsaade etmeyiz, edemeyiz.Türkiye ve Türk milleti, küresel cinsiyetsizleştirme dayatmalarına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Aile yapımızın dinamitlenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Son dönemde aileyi hedef alan en büyük tehdit, küresel güç odaklarının teşvik ettiği ‘cinsiyetsizleştirme’ politikaları olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ile ilgili de değerlendirmeler ve tespitlerde bulundu.

"Gazze'ye yönelik saldırılar, kendini savunma sınırını çoktan aşmış, açık bir zulme, mezalime, katliama ve barbarlığa dönüşmüştür" diyen Erdoğan, "İşin üzücü yanı, medeni geçinen gayrimedenilerin bu vahşeti sadece seyretmesidir" dedi.



Avrupa Birliği Komisyonu'nun 'Henüz ateşkes çağrısı yapamayız.' demesine anlam veremediğini ifade eden Erdoğan, "Daha ne kadar insan ölmesi lazım, çocuk ölmesi lazım. Sizin hesabınız ne? Lafa gelince insan hak ve hürriyetleri konusunda ahkam kesenler, Gazzeli mazlumların hayat hakkını tam 19 gündür yok sayıyor. AB Komisyonunun ateşkes çağrısı yapabilmesi için daha kaç çocuk ölmelidir? BMGK'nin harekete geçmesi için daha kaç ton bombanın Gazze'ye düşmesi gerekir?" sorularını yöneltti.

"İsrail'in Gazze'ye saldırıları gözlerimizin önünde bir mezalime imza atılırken kimse bizden sükut etmemizi bekleyemez" diyen Erdoğan, "Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a gönderdiğimiz yardım malzemelerinin toplamı 200 tonu aşıyor. Gazze halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çabalarımızı daha da yoğunlaştıracağız" diye konuştu.