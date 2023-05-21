40 yıllık siyasi hayatlarında milletle inatlaşanlardan asla olmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da yaptığı konuşmasında, "Bu depreme rağmen benim Hataylı kardeşlerim gümbür gümbür buraya toplandığına göre demek ki kalpten kalbe bir yol var" dedi.HATAY (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da 2. Etap Konya Konteyner Kent'te bir araya geldiği vatandaşlara hitap etti.

Siyasi tercihi ne olursa olsun tüm Hataylılara 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, Hataylıların, pek çok zorluğa rağmen iradesi ve istikbaline sahip çıktığını, depremin yol açtığı onca yıkıma rağmen hayata yeniden sarıldıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıkta tecelli eden iradeye böyle yaklaşıyoruz. CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. CHP zihniyetinin temsilcileri gibi insanımızı ilzam ve itham etmiyoruz. Biz kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyor, hor, hakir görmüyoruz." dedi.

"Bizim için elbette sizin oyunuzu almak, teveccühünüze mazhar olmak önemlidir" diyen Erdoğan, "Hatay'ın daha 3 ay önce yaşadığı büyük bir afetin ardından sandığa gitmesi, tercihini demokratik yollarla göstermesi çok daha önemlidir. Çok az bir farkla da olsa sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Erdoğan, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen şu anda alana gelen vatandaşların sayısının 30 bini bulduğunu ifade etti. Hatay'da benim çok mitingim oldu. Bütün bu mitinglerde, zaman oldu 100 bin kişiyle, 80 bin kişiyle miting yaptık. Şimdi bu depreme rağmen benim Hataylı kardeşlerim gümbür gümbür buraya toplandığına göre demek ki kalpten kalbe bir yol var." diye konuştu.

"KABAHATİ SEÇMENDE ARAMAK YERİNE KENDİMİZİ SORGULUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıllık iktidarlarında millete tepeden bakanlardan olmadıklarını, hepsini zaferle kazandıkları 15 seçimin hiçbirinin ardından insanları tehdit ve tahkir etmediklerini, ayıranlardan, ayrıştıranlardan değil, birleştirenlerden, 85 milyonun tamamını kucaklaştıranlardan olduklarını dile getirdi.

Nefretin, kinin ve öfkenin diliyle değil, daima kardeşliğin diliyle konuştuklarını, bugün de aynısını yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "En büyük yıkıma uğrayan Hatay'ı Konya'ya zimmetlemiştik. Belediyelerimiz alt yapıdan üst yapıya aş evlerinden konteyner kent kurulumuna kadar sizleri desteklediler. Arkadaşlarımız reklam yapmadı, başkaları gibi enkaz önünde poz vermek için gelmediler. Rabbim hepsinden razı olsun. Geçici barınma alanlarının kurulması depremzedelerimiz için kritik öneme sahipti. Geçici barınma merkezleri ile iş yerlerimizi de faaliyete geçirdik. Şu anda kalıcı konutların inşaatı devam ediyor. Bunları da eylül ekime kadar bitirmenin gayreti içindeyiz" diye konuştu.

https://youtu.be/eXqZjA-GTQQ

"14 MAYIS'TA YARIM KALAN İŞİMİZİ 28 MAYIS'TA TAMAMLAMAMIZ GEREKİYOR"

"Sizin derdiniz bizim de derdimiz, sizin sevinciniz bizim de sevincimizdir" diyen Erdoğan, "Sizin gündeminizde ne varsa bizim de gündemimizde o vardır. 28 Mayıs'tan sonra Türkiye yüzyılını sizlerle beraber inşa edeceğiz. Bunun için önce 14 Mayıs'ta yarım kalan içimizi 28 Mayıs'ta tamamlamamız gerekiyor. Meclis çoğunluğunu bize vererek milletimiz eski sistemi istemediğini ortaya koydu. 49,5 oy oranı ile şahsımıza teveccüh gösterdi milletimiz. 28 Mayıs'tan sonra Türkiye yüzyılını sizlerle beraber inşa edeceğiz. Bunun için önce 14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi 28 Mayıs'ta tamamlamamız gerekiyor. Meclis çoğunluğunu bize vererek milletimiz eski sistemi istemediğini ortaya koydu. 49,5 oy oranı ile şahsımıza teveccüh gösterdi milletimiz. Önümüzdeki pazar günü sandığa tekrar güçlü şekilde sahip çıkacağınıza inanıyorum Pazar günü karşımızda sadece CHP'nin genel başkanı olacak" diye konuştu.