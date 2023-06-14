Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bir paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda "14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk ziyaretlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle birlikte Azerbaycan'a yaparak dayanışmamızı ortaya koyduk. Rabb’im muhabbetimizi, gardaşlığımızı daim eylesin. İnşallah Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için hep birlikte yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, payalşımında şunları kaydetti:

https://twitter.com/RTErdogan/status/1668664559882711058

"Türkiye ve Azerbaycan olarak Doğu ile Batı arasında stratejik bir konuma sahibiz. Kardeşliğimize yaraşır şekilde ticaretten enerjiye, savunma sanayinden ulaştırmaya her alanda iş birliğimiz daha da derinleşecektir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgemiz çok daha müreffeh şartlara kavuşacak. İlham kardeşimle tam bir koordinasyon ve eş güdüm halinde bu diyalog sürecini yürütüyoruz. İnşallah yakın zamanda bu temasların müspet neticelerini göreceğimize de inanıyorum. Bu vesileyle bizlere 'iki devlet tek millet' şiarını miras bırakan Azerbaycan'ın Umummillî Lideri Haydar Aliyev'i doğumunun 100'üncü yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Muzaffer Ali Başkumandan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşim ile el ele, gönül gönüle vererek münasebetlerimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz."