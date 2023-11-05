Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

"Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur." diyen Cumhurbşakanı Erdoğan, Gazze'deki katliamı durdurmanın boyunlarının borcu olduğunu da vurguladı.

Erdoğan, "Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine suçlarını haykırmanın tarihe karşı sorumluluğun bir gereği olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız" vurgusu yaptı.

AL BİRİNİ, VUR ÖTEKİNE...

Bu arada CHP'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay Bay Kemal kime bay bay dedi. Edirne'deki terörist başına, Kavala'ya dedi. Kongreyi kazanan zat da aynı isimlere selam verdi, Demirtaş'a selam verdi Kavala'ya selam verdi. Al birini vur ötekine. Bunların birbirinden farkı yok. Terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin" dedi.

"BİZ ESERLERİMİZ VE HİZMETLERİMİZLE KARŞINIZA ÇIKTIK..."

"Yerel seçimlere Rize olarak hazır mıyız?" sorusunu soran Erdoğan, "Ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşıyor muyuz?" diye sordu.

"Biz hep eserlerimiz ve hizmetlerimizle karşınıza çıktık. Şimdi Derepazarı'nda lojistik merkezini inşa ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bitince tüm ihtiyaçların karşılanmasını oradan sağlayacağız. 21 yılda 66 milyar lira tutarında Rize'ye kamu yatırımı yaptık. Ana muhalefetin yavrularının burada hizmeti var mı? Benim vatandaşım gerekeni sandıkta yapar. Eğitimde yaklaşık 6 bin kapasiyeli yurt binaları açtık. Bütün öğretim üyelerinin lojmanlarını yaptık. Sağlıkta 29 tesisi açarak hizmete sunduk. Şehir hastanesinin ihale süreci devam ediyor. TOKİ aracılığıyla konutları hak sahiplerine teslim ettik. Güneysu Millet Bahçesi'ni tamamladık. Ulaştırmada 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 191 kilometreye çıkardık. Denizin üzerine inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanımızı şehrimize kazandırdık. Tarım ve ormanda toplam 98 tesis inşa ettik. Çiftçilerimize 9 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Enerjide birçok ilçeye doğalgaz arzını sağladık. Bunlarla kalmıyoruz. Bugünkü açılışta tamamlanana yatırımları hizmete açıyoruz." diye konuştu.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1721138394284052609

Toplu açılış töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharı ayrı, sonbaharı ayrı güzel; ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize…"ifadelerini kullanarak Rize'ye ve halkına teşekkür etti.