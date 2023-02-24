Alınan bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman yolu Kahta girişi istikametinde yaptıkları uygulamada, durumundan şüphelendikleri ve içinde hurda demirlerin yüklü olduğu bir kamyonu durdurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda, hafriyat kamyonunun Adıyaman il merkezindeki enkaz alanlarından izinsiz olarak hurda demir yükledikleri öğrenildi. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından hafriyat kamyonunun sürücüsü A.D. isimli şahıs ile yanında bulunan F.Ç. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA