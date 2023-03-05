6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen 11 il arasında yer alan Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından çıkan Sultan Papağanı cinsi kuş, kurtarma ekibin omuzlarından inmiyor.

Kent merkezinde Hasari Figen, devrilen binanın enkazından 4 gün sonra çıkan Sultan Papağanı kuş kurtarıldı. Enkazdan çıkan kuş kurtarma ekiplerinden Hasari Figen'in omuzlarından inmiyor.

Depremin 4'üncü günü enkazdan çıkan kuşa 25 gündür baktığını belirten Hasari Figen," Depremin 4 gününde enkazlar yardım ettiğim esnada omuzuma bir kuşun konduğunu gördüm. Çok korkmuştu omuzumdan inmeyince bende sahiplenmek istedim. 25 gündür yanımda zor şartlar altında bakıyorum ama çok alıştım. Yem az ama kafesi yok ama omuzumdan bir an ayrılmıyor. İsmini limon ve mucize koydum. Ben il dışına gitsem ilerleyen zamanda konteynır verilirse orda beraber kalacağız. O benim canımdan bir parça oldu limonla hayata tutunmaya çalışacağım" dedi.

Kaynak : PHA