Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen 11 ilin arasında yer alan Adıyaman'da enkaz altında kalan araçlar kentte oluşturulan araç mezarlığını andıran alanda bekletiliyor.

6 Şubat'ta merkez üstü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerindeki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da bir çok bina yıkılırken, yüzlerce insanın ölümüne neden oldu. Depremde enkaz altında kalan otomobil, kamyonet, motosiklet gibi araçlar ise çekici yardımları ile çıkartılarak Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 10'uncu kilometresinde oluşturulan arazi üzerinde bekletiliyor. Arazi üzerinde toplanan araçların sayısı 500'ü bulurken, plakası olmayan araçlar şase numarası tespit edilerek sahiplerine teslim ediliyor. Araç mezarlığına dönen alanda hayatını kaybedenlerin araçları ise vesayet ilanı ile yakınlarına teslim ediliyor.

13 yakınını kaybeden galeri işletmecisi Sercan Sevim, Adıyaman'ın kıyamet provasını yaşadığını anlatarak bundan sonraki hayatlarını nasıl sürdüreceklerini bilmediklerini ifade etti.

Enkaz altındaki araçlarını çıkartmaya çalıştıklarını ifade eden Sevim,"Depremden sonra kıyamet provası gibiydi. Ailemi kaybettim, işyerimi kaybettim, kuzenlerimi falan hepsini kaybettim. 13 tane birinci ve ikinci derece akrabamı kaybettim. Zor zamanlardı Allah kimsenin başına vermesin. Dostumuza da, düşmanımıza da Allah bir daha yaşatmasın anlatacak kelime yok. Konuşamıyoruz boğazımıza düğümleniyor. Acımızı yaşayamıyoruz. Ne yapacağız bundan sonra hayat nasıl sürecek, nerede kalacağız, sürekli bunları düşünüyoruz. Kafalarımız karışık hepimizin çocuk çocuğumuzu hep oraya buraya bıraktık canımız gitti şuan malımız peşindeyiz. Ne olacak bundan sonra bilmiyoruz. Enkaz altında araçlarımız vardı. Onları geldik buradan çıkartmaya çalışıyoruz. Artık hurda fiyatına mı satacağız bilmiyoruz. Uğraşmaya çalışıyoruz burada"dedi.



Kaynak : PHA