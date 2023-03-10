6 Şubat'ta, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen Adıyaman'da Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan ve çöken 90.6 üzerinden yayın hayatını sürdüren Radyo Kral enkazında 30 yıldır biriktirdiği arşivi arıyor.

Türkiye'de özel radyolar kurulduğu günden beridir yaklaşık 30 yıldır biriktirdiği müzik arşivinin deprem sonrası enkaz altında kaldığını ve hayırseverlerin desteğiyle tekrardan yayın hayatına başlamak isteyen Radyo Kral Genel Müdürü Burak Cansel,"Yaklaşık 30 yıldır gazetecilik ve radyo televizyon programcılığı yapıyorum. Deprem olduğu esnada gazeteciler çok uykuyu sevmez, evde son dakika gelişmelerine bakarken o esnada bir deprem olurken kıyametin kopacağını istedim. O esnada sadece dua edebildim sadece Allaha canımızı alacaksın eziyet çekmeden alması noktasında dua ettim. Sonra deprem durdu kurtulduk bir çok yakınımı depremde kaybettim. Radyodan bir arkadaşım beni aradı ve buranında yıkıldığını söyledi. Burada 3 binanın yıkıldığı bu binanın birisinde radyomuzun olduğu radyoydu. Tabi radyomuz 30 yıldır bizim ikinci evimiz zaman zaman yatığımız kalktığımız ve yayınlarımızı yaptığımız yerdi. Tüm arşivlerimiz buradaydı, tüm anılarımız buradaydı. Enkazın içerisinde anılarımız aramaya devam ediyoruz."dedi.

Bütün arşivlerinin enkaz altında kaldığını ve bir cep telefondan başka bir şeylerinin kalmadığını aktaran Cansel,"Şuanda bozuk bir cep telefonu ve başımızı koyabileceğimiz bir çadırımız var. Aile olarak psikolojik olarak iyi durumda değiliz. Biz Rabbimden sonra hayırsever insanlarımıza muhtacız. Memleketimiz için ellimizden gelen herşeyi yapmaya hazırız. Bizlerde yayın yapmak istiyoruz bizlere bu konuda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Türkiye'de özel radyolar kurulduğundan bu yana bu sektörün içerisindeyim. 30 yıldır yapmış olduğum radyo yayınlarımı, televizyon programlarını, yazmış olduğum makaleler ve çıkarmış olduğum gazeteler hepsi enkazın altında kaldı. İş yerlerimizi evimiz ve özelimizdir bütün kasetlerimiz ve arşivimiz enkaz altında kaldı. Birkaç malzemeyi enkaz altından çıkarttım bunları bu memleket inşallah tekrardan ayağa kalkığı zaman yeniden yayın hayatımıza başlarsak müze yapıp sergileyip bugünleri hatırlacağım" şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA