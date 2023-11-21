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CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, partisinin; İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki belediye başkanlarını “memnuniyet anketi” ile örgüt yöneticileri, il milletvekilleri ve partililerin görüşleri alınarak, büyük ölçüde eğilim yoklaması ile belirleneceğini aktardı.

38. Olağan Kurultay sonrası genel başkan dahil parti yönetiminin yenilendiği CHP’de, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmalar hızlandı. Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında toplanan MYK’da aday belirleme süreci ve seçim takvimi netleştirildi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Gül Çiftçi ve Ensar Aytekin imzasıyla, yerel seçimlerde takip edilecek yönteme ilişkin kendilerine bir genelge gönderildiğini kaydederek, "Adaylık başvuru süreci bugün itibariyle resmen başlamıştır." dedi.

"Adaylık başvuruları bir hafta sürecek"

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan Yerel Seçim takvimi ve adaylık koşullarına ilişkin PERRE muhabirinin sorularını yanıtladı. CHP'li Doğan, CHP genel merkezinden iletilen genelgeye göre il, ilçe belediye başkanlıkları ile belediye meclis üyeliliğine adaylık için başvuruların bugün itibariyle başlayacağını ve 28 Kasım’da sona ereceğini aktardı. Yasa gereği görevlerinden istifa etmesi gereken kamu görevlileri için son tarihin 1 Aralık olduğunu belirten Doğan, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde alınan, il ve ilçe başkanlarının belediye başkanlığına aday olmamaları yönündeki tavsiye kararının da aynen uygulanacağını ifade etti. Bununla birlikte, kamuoyu yoklamaları ve örgütün görüşü doğrultusunda, “kazanacak aday” olacağı düşünülen il veya ilçe yöneticileri için istisna uygulanabilecek. Parti örgütünde görevli olan ve aday olmak isteyen yöneticiler de 2 Aralık’a kadar mevcut görevlerinden istifa ederek, 5 Aralık’a kadar adaylık başvurusunda bulunabilecek.



"CHP 81 ilde aday çıkaracak"

CHP MYK toplantısında alınan kararlar hakkında bilgi veren CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ayrıca, partisinin yerel seçimlerde 81 il ile tüm ilçe ve beldelerde aday çıkarma kararı aldığını aktardı. Bu durumun tek istisnasının ise diğer partilerle seçim işbirliği yapılabilecek yerler olduğunu kaydeden Doğan, stratejik işbirliği yapılabilecek yerlerde bu kararın esnetilebileceğinden bahsetti. Aday gösterilecek mevcut milletvekilleri, belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile muhtarların istifa zorunluluğu olmadığını kaydeden Doğan, olası ittifak ve işbirliği konularında Genel Merkez tarafından görüşme ve stratejilerin yönetileceğini iletti. Doğan ayrıca, "CHP yönetimi, yerel seçimlerde işbirliği yapılmasına yönelik görüşmeler için başta İYİ Parti olmak üzere herhangi bir partiden adım beklemeyecek. Yine başta İYİ Parti olmak üzere, diğer muhalefet partilerin genel başkanları ile temasa geçilecek." dedi.

"CHP'de adaylık ücretleri ne kadar?"

CHP'de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylık başvuru ücretleri hakkında bilgi veren Engin Doğan, "En yüksek ücreti 50 bin lira ile büyükşehir belediye başkan adayları ödeyecek. Bu ücret, nüfusu 500 binin üzerindeki il ve ilçelerin belediye başkan adayları için 30 bin lira, nüfusu 5 binin altındaki beldelerin belediye başkan adayları için ise 3 bin lira olarak belirlendi. Belediye Meclisi Üyesi adaylarından ise yine başvurdukları yerin nüfusuna göre bin ile 10 bin lira arasında başvuru ücreti alınacak. Kadın ve genç kontenjanından başvuranlar, belirlenen ücretin yarısını ödeyecek. Engelliler ve gazilerden ise ücret alınmayacak." ifadelerini kullandı.



"CHP adayları nasıl belirleyecek?"

CHP, yerel seçim stratejisini belirlemek üzere milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve parti yöneticilerinin katılımıyla 1-3 Aralık tarihleri arasında Antalya Manavgat’ta kampa girecek. Kampta seçim kampanyasına ilişkin önerilerin yanı sıra, seçim bölgelerinde görevlendirilecek heyetler de belirlenecek. Başta büyükşehirler olmak üzere, başkanları CHP’li olan yerlerde ise mevcut başkanların yeniden aday gösterilip gösterilmemesi konusunda 4 farklı kriter dikkate alınacak.

MYK’da alınan karara göre, bu konuda ilk kriter, mevcut başkandan “memnuniyet” olacak.

Parti yönetiminin yaptıracağı kamuoyu araştırmalarında, belediye başkanından partililerin ve diğer partilerin seçmeninin memnuniyeti ölçülecek. Ayrıca, seçildiği dönemdeki oy oranı ile son anketteki oy oranı, partinin oy oranı ile belediye başkanının oy oranı karşılaştırması yapılacak. Anketin yanı sıra, parti örgütünün, il milletvekili ile genel merkezin görevlendirdiği heyetlerin görüşleri dikkate alınarak yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği kararlaştırılacak.

Ancak kamuoyu anketlerinde, “memnuniyet oranı” yüksek olduğu tespiti yapılan ve Genel Başkan Özgür Özel’in de isimlerini açıkladığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioglu yeniden aday gösterilecek. Bu isimler anket değerlendirmesi dışında tutulacak.

"Belediye Meclisi Üyeliği için kadın ve genç kontenjanı"

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, belediye başkan adaylığı için kadın başvuru sayısının bu seçimlerde daha da artacağı beklentisinde olduğunu belirterek, "CHP'de, belediye meclisi üyeliklerinde ise cinsiyet ve genç kotası uygulayacağız. Belediye Meclisi Üyesi adaylarının üçte biri kadınlardan, dörtte biri de gençlerden oluşacak." dedi.

Kaynak : PHA