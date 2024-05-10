10-16 Mayıs "Engelliler Haftası" kapsamında Mimar Sinan Kültür Parkı önünde Gölbaşı Caddesi üzerinden başlayan kortej yürüyüşüne Adıyaman Valisi Osman Varol, vatandaşlar ve engelliler eşlik etti.

Gölbaşı Caddesi üzerinden ilerleyen kalabalık Demokrasi Parkı önünde son buldu.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmeti veren kurum çalışanları ve yöneticileri, özel bireyler ve ailelerinin yanı sıra vatandaşlar tarafından da yoğun katılım sağladığı yürüyüş sonunda Vali Varol, engelli bireylerin el becerileri ile hazırladıkları el işi ürünleri inceledi.

Engelli vatandaşların kendi el becerileriyle hazırladıkları ürünler vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Kaynak : PHA