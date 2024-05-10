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Geçtiğimiz günlerde Atatürk Bulvarı, Dursun Çavuş kavşağında meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken ambulans çarpan Alman K9 cinsi köpek, Adıyaman Belediyesi Proteo Hayvan Kliniğinden gelen Patibulans ile hayvan barınağına getirilerek tedavi altına alındı. Adıyaman Belediyesi Proteo Hayvan Kliniğinde görevli veterinerlerin ilk müdahalesi ve uygulanan bir kaç günlük tedavinin ardından kendini toparlayan küpeli K9 cinsi Alman Kurt Köpeği tekrar sağlığına kavuşarak Eğriçayı Parkı yakınlarında doğal ortamına bırakıldı.

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