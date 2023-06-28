24 saat esasına uygun olarak ilave tedbirlerin alındığını belirten Ergüder,"28 Haziran 2023 günü başlayacak olan Kurban Bayramımızı vatandaşlarımızın huzur ve sükûn içerisinde geçirebilmeleri amacıyla; İl Emniyet Müdürlüğü olarak trafik ve asayiş tedbirleri başta olmak üzere 24 saat esasına uygun olarak ilave tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Milli ve manevi duygularımızın pekiştiği özel günlerden biri olan bu bayramda başta halkımızın yoğun olarak bulunabileceği caddeler, alışveriş alanları gibi hareketliliğin arttığı yerlerde personel sayımız arttırılarak, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri için 7/24 görevimizin başında olacağız.Bununla birlikte vatandaşlarımızın da özellikle sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı duyarlı bulunmalarını, trafik kurallarına uymalarını ve şüpheli bir olayla karşılaştıklarında 112 acil Çağrı hattını en kısa süre içerisinde aramalarına önemle rica ederiz. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramını kutlar, kazasız sağlıklı ve huzurlu bir bayram dileriz."dedi.

Kaynak : PHA