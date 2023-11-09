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Forumda bir konuşma gerçekleştiren Emine Erdoğan, çocukların çocukluklarını doyasıya yaşayabilecekleri, temiz, özgür ve güvenli bir dünya için, atılan her adımı, canı gönülden desteklediğini ifade etti.

Emine Erdoğan, çevre krizlerinin kıtaları, okyanusları aşan boyutlarından ötürü, farklı coğrafyalarda toplanarak çözüm aramayı, çok anlamlı bulduğunu, bu vesileyle Türk dünyasının kadim şehirlerinden Taşkent’te olmaktan, ziyadesiyle memnun olduğunu dile getirdi.

Dünyada 8 milyar insanla birlikte bütün canlı hayatını tehdit eden iklim krizinden, en çok çocukların etkilendiğine değinen Emine Erdoğan, "UNICEF, her üç çocuktan birinin, bu tehdide maruz kaldığını kaydediyor. Dolayısıyla, iklim krizinin, bir çocuk hakları meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef, tahribatta hiçbir tarihsel sorumluluğu olmayan, Orta Asya, Afrika, Akdeniz gibi coğrafyalar, en riskli bölgeler hâline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"SIFIR ATIK PROJESİ’NİN KÜRESEL BİR HAREKETE DÖNÜŞMESİNİ KUTLUYORUZ”

Emine Erdoğan, dünya için yapılanlar kadar, yapılmaktan vazgeçilenlerinde önem kazandığını söyleyerek şunları kaydetti: "Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirdiğimizden bu yana geçen altı senede edindiğimiz kazanımlar ile projemizin bugün ne mutlu ki küresel bir harekete dönüşmesini kutluyoruz. Biliyoruz ki, projenin en önemli hedef kitlesi ve aynı zamanda ana aktörü olan grup, çocuklar ve gençlerimiz. Onları projemize aktif bir şekilde dâhil etmek için, başta Millî Eğitim Bakanlığımız olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla iş birliklerimizi güçlendirdik. Doğaya duyarlı tüketimi eğitim merkezlerimizden başlatmak için; okullarımızı atık kumbaraları, kompost gübre makinaları, geri dönüşüm kütüphaneleriyle donattık."

Müfredata eklenen Çevre ve İklim Değişikliği dersleriyle yetinmeyerek, bütün derslerin tabiata karşı sorumlulukları hatırlatacak şekilde yeniden düzenlenmesi için çalışma yürüttüklerini söyleyen Emine Erdoğan, doğayla bağlarını koparmamış, cümle mahlûkata merhametle bakan çocuklar yetiştirdiklerinde, onların hakkaniyetli bir dünya kuracağından şüphesi olmadığını ifade etti.

Emine Erdoğan, bu bakış açısıyla, çocukların gelecekleri hakkında fikir ve söz sahibi olmaları, dünyalarını koruyacak bilgilerle donanmaları ve çevre ahlakıyla yetişmelerini önemsediklerini belirterek, "Türkiye’nin girişimleri ile Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan, başkanlığını yürüttüğüm 'Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun da asıl amacı, elbette nesiller arası adaleti sağlamaktır. Bu vesileyle, sizleri de öncelikle Genel Sekreter Guterres ile başlattığımız 'İyi Niyet Beyanı' inisiyatifini imzalayarak, gelecek adına bir sorumluluk hareketi olan 'Sıfır Atık Projesi'ne' destek vermeye çağırıyorum" dedi.

"İSRAİL, ÇOCUKLARIN ÜZERİNE FÜZELER YAĞDIRARAK DÜNYAMIZI FELAKETE SÜRÜKLÜYOR"

Bugün gerçekleştirilen bu toplantının da ispatladığı gibi, herkesin çocuklara daha adil ve yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmak için, seferber olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Fakat ne yazık ki, çatışmaları, terör ve işgalleri engelleyemediğimiz, çocuklarımızı koruyamadığımız sürece, bütün iyi niyetli çabalarımız anlamını kaybediyor. 7 Ekim’den bu yana İsrail’in uluslararası hukuku çiğneyerek gerçekleştirdiği saldırılarda kaybettiğimiz çocuk sayısı, son üç yılda, bütün çatışma bölgelerinde öldürülen çocukların sayısını çoktan aştı. Nefreti zırh gibi kuşanmış, merhametini kaybetmiş ve vicdanının sesini susturmuş bir devlet, çocukların üzerine füzeler, bombalar yağdırarak, dünyamızı felakete sürüklüyor. Ateşkesi kabul etmeyen İsrail, hiçbir insani yardımın Gazze’ye ulaşmasına da imkân tanımıyor. Korkunç bir zulüm, vicdanlarda telafisi imkânsız yaralar açıyor. Çocukların, annelerin feryadını, diline, dinine, teninin rengine göre ayırmak, bu insanlık suçuna ortak olmaktır."

Emine Erdoğan, akan kanı durdurmanın yegâne yolunun ise, dini ve tarihî bağlardan, siyasi ve ticari ilişkilerden azade, meseleye vicdan ve merhamet ekseninde bakmaktan geçtiğini vurguladı. Myanmar’da, Somali’de, Ukrayna’da, Suriye’de gösterdikleri hassasiyeti, Filistin’de de gösterdiklerini dile getiren Emine Erdoğan, aynı yaklaşımı bütün dünyadan beklediklerini kaydetti.

Emine Erdoğan, yeryüzündeki hiçbir zulme seyirci kalamayan Türkiye'nin, önce ateşkesi, ardından kalıcı bir barışı tesis etmek için girişimlerini kararlılıkla sürdüreceğini söyleyerek, "Çünkü bizler, çocukların büyüyebildiği, yeryüzünü kanlarıyla değil, gülüşleriyle boyadıkları bir dünya istiyoruz. İsimlerini şehit listelerinde değil, madalyaların, insanlığın yararına icatların, kitapların, sanat eserlerini üzerinde görmeyi diliyoruz. Ailelerini Auschwitz’de kaybetmiş vicdanlı Yahudiler, Filistin’de akan kanı durdurmak için çırpındıkça, katliamın soykırıma dönüşmesine seyirci kalmayan toplumların haykırışları göğe yükseldikçe, insanlığa dair umutlarımız yeşeriyor" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğini, asıl muhatabı durumundaki çocuklar açısından ele alan forumun, tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyen Emine Erdoğan, bu anlamlı buluşma için, Özbekistan Cumhuriyeti Hükûmeti’ne, Zamin Uluslararası Kamu Vakfı’na, UNICEF’e ve programda emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Forumda; Emine Erdoğan'ın yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin eşi Jamileh Alamolhoda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova da konuşma gerçekleştirdi.

Kaynak : PHA