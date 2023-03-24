AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasını öngören 16 maddelik kanun teklifini TBMM'ye sundu ve "Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiriyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş zam teklifiyle ilgili yaptığı açıklamalarında şu konulara vurgu yaptı:

- AK Parti iktidarı döneminde ortaya çıkan en düşük emekli maaşı konusu gündeme gelmişti. Emekli maaşının hesaplanması, sosyal güvenlik kurumu ve emekli sandığında farklı düzenlemeler vardı. 2023 başında biz en düşük emekli maaşının 5 bin 500 lira olması kanun teklifi Meclis'ten geçmişti.

- Bağkur'dan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SSK'dan en düşük emekli aylığı 5500 alanlar sayın Cumhurbaşkanımızın 2 gün önce verdiği müjde çerçevesinde 7 bin 500 liraya çıkacak.

- En çok bundan faydalanacak olanlar SSK'lılar, Bağkur'lular olacaklar. Bu sene emekli olacağını planladığımız 2 milyon 250 bin EYT kapsamında gelen vatandaşlarımız da 5500 lira emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da rakamı 7500 liraya çıkmış olacak.

- 11 milyona yakın bir vatandaş bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyon kısım sanırım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak.

- 7 bin 500 liranın altında kim varsa 7 bin lira alanda 7 bin 500 liraya, 5 bin 500 alanda 7 bin 500 liraya çıkmış olacak.

- Muharip gazilerle ilgili aralarında aylık farklılıklar vardı. Milli mücadeleye iştirak eden bu sebeple kendilerine istiklal madalyası verilmiş olanlar ile Kore savaşına katılmış, Kıbrıs Barış Harekatı'na fiilen katılmış Türk vatandaşların vefatları nedeniyle dul ve yetimlere bağlanan maaş vardı.

- Asgari ücret tutarında aylık ödeme haline getirmiş oluyoruz. Şehit olan vatandaşlarımızın çocuklarına, eşlerine şeref aylığı diye ifade ettiğimiz aylığı gerçekleştirmiş olacağız.