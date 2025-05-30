Toplam 57,4 Milyar TL Ödeme Yapılacak

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, emekliler ve hak sahiplerine bu yıl toplamda 57,4 milyar TL ikramiye ödemesi yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre bu ödeme, sadece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini değil, aynı zamanda şehit yakınları, gaziler, malulen emekliler ve diğer sosyal güvenlik kapsamındaki hak sahiplerini de kapsıyor.

Ödeme Takvimi Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen ödeme takvimi şu şekilde:

31 Mayıs 2025: 4 (b) Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlar

1 Haziran 2025: 4 (c) Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar

2-3-4 Haziran 2025: 4 (a) SSK kapsamında gelir/aylık alanlar

İkramiyeler, emeklilerin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna göre banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

İkramiye Tutarı 4.000 TL’ye Yükseltilmişti

2025 yılı itibarıyla bayram ikramiyesi, önceki yıllara oranla yüzde 33 oranında artırılarak 4.000 TL’ye çıkarılmıştı. Bu artış, özellikle Kurban Bayramı öncesinde artan maliyetler karşısında emeklilere ekonomik nefes olmayı hedefliyor.

Bakan Işıkhan’dan Temenni Mesajı

Bakan Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.”

Emekliler, bayram öncesinde yapılacak bu ödemeyle temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve bayram masraflarını bir nebze olsun hafifletmeyi umuyor. Bayram ikramiyesi, emeklilerin yanı sıra emekli dul ve yetimleri ile sosyal destek ödemesi alan diğer hak sahiplerine de yansıtılacak.

Kaynak : PHA