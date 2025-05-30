Bakan Yerlikaya: “Sahte paraları piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı”

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’da ‘Parada Sahtecilik’ suçuna yönelik jandarmamız tarafından dün düzenlediğimiz operasyonlarda yaklaşık 4,5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik. Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.”

Soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Yürütüldü

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edildi.

Matbaa Deşifre Edildi, Suç Örgütüne Soruşturma Başlatıldı

Operasyonda, çok miktarda sahte döviz ile birlikte sahte para imalatında kullanılan ekipmanlar ve üretim materyalleri ele geçirildi. Aynı zamanda sahte para üretiminde kullanılan bir matbaa da deşifre edildi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve “Parada Sahtecilik” suçlarından adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yerlikaya: “Parada sahtecilikle mücadele kararlılıkla sürecek”

Operasyonu yürüten jandarma birimlerini, İstanbul Valiliği’ni ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nı tebrik eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı kutluyorum.”

Jandarma ekiplerinin dikkatli ve planlı takibi sayesinde sahte dövizler piyasaya sürülmeden ele geçirilirken, operasyonun ardından İstanbul genelinde benzeri suçlara karşı güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

Kaynak : PHA