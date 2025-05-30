Türkiye’de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Nisan 2025’te yüzde 8,6’ya ulaşırken, genç işsizlik yüzde 15,7 oldu. Atıl işgücü oranı yüzde 32,2’ye yükseldiANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜK), 2025 Nisan ayı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını yayımladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Mart ayına göre 0,6 puan artarak yüzde 8,6’ya yükseldi. İşsiz sayısı 203 bin kişi artarak 3 milyon 63 bine ulaştı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 11,5 olarak kaydedildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 316 bin kişi azalarak 32 milyon 359 bine geriledi, istihdam oranı 0,5 puan düşüşle yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. İşgücü 112 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 53,4’e indi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9, kadınlarda yüzde 36,4 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK YÜKSELDİ

15-24 yaş grubunda işsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 15,7’ye ulaştı. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 13,2, genç kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama çalışma süresi 1,2 saat azalarak 42,2 saat oldu. Atıl işgücü oranı 3,4 puan artarak yüzde 32,2’ye yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin oranı yüzde 22,5, işsiz ve potansiyel işgücünün oranı yüzde 20,0 olarak gerçekleşti.