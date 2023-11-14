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İstanbul’da yaşamını sürdüren emekli öğretmen Rafet Binzet’in cenazesi, İstanbul Karaca Ahmet Şakirin Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet mezarlığında son yolculuğuna sevenlerin gözyaşları arasında uğurlandı.

Adıyaman’ın eğitim alanındaki önemli isimlerden birisi olan Rafet Binzet, 1939 yılında Adıyaman’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adıyaman’da tamamladı. Gaziantep’te Öğretmenlik eğitimi aldıktan sonra Adıyaman’da Cumhuriyet İlkokulunda öğretmen olarak göreve başladı. Askerlik görevini 1969-70 yıllarında önce Amasya’da sonrasında Adıyaman’ın Börgenek köyünde Öğretmen olarak tamamladı. 1975-76 yıllarında İstanbul’da görev yaptıktan sonra tekrar Adıyaman’a döndü. 1982 yılına kadar Adıyaman’da Cumhuriyet İlkokulunda öğretmen, müdür yardımcısı ve okul müdürü olarak Adıyaman’a hizmet etti.

1982 yılında Adıyaman’dan ayrılarak İstanbul’da Özel Musevi Karma İlkokulunda Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersleri devlet yetkilisi olarak görevine devam etti ve 1988 yılında emekli oldu.

Adıyaman’da gençlik yıllarında başta futbol olmak üzere voleybol, hentbol, atletizm dalında sporun her alanında görev alan ve sportmen bir kişiliğe sahip olan Rafet Binzet, Adıyaman Amatör Lig’de Gençlikspor’da oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazandı. Futbolu bıraktıktan sonra profesyonel futbol hakemi olarak 2.ve 3.Liglerde Adıyaman’ı başarıyla temsil etti. Aktif hakemliği bıraktıktan sonra bir süre Adıyaman Hakem Komitesi Başkanlığı yaptı. Futbol Federasyonu tarafından Adıyaman’da düzenlenen Teknik Direktörlük kursunu başarıyla tamamlamış ve profesyonel Teknik Direktörlük sertifikası almaya hak kazanmıştır.

5 Kasım 2023 tarihinde İstanbul’da vefat eden Rafet Binzet 06 Kasım 2023 tarihinde İstanbul’da sevenlerinin katıldığı çok kalabalık bir cenaze töreniyle Karaca Ahmet mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Rafet Binzet, Naile İnal Binzet ile evli olup Aziz, Sedat ve Müjdat adlarında 3 erkek, Gül adında 1 kız çocuk babası olup 7 torun sahibidir.



Kaynak : PHA