ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonunun ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun gözaltına alındığının duyurulması dünya genelinde tepki toplarken, Amerikalı iş insanı Elon Musk, uydu internet şirketi Starlink aracılığıyla Venezuela halkına ücretsiz internet erişimi sağlayacağını açıkladı.

Kesintisiz Bağlantı

Şirketin resmi duyurusuna göre, ücretsiz internet bağlantısı 3 Şubat tarihine kadar devam edecek ve kesintisiz hizmet sağlanacak.

Başkanlığa Geçici Delcy Rodriguez Getirildi

Öte yandan, Venezuela Yüksek Mahkemesi, Başkan Nicolas Maduro'nun gözaltına alınmasının ardından Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in vekaleten yetkileri üstlenmesine karar verdi.

Bolton'dan Maduro Planına Dair Açıklama

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Maduro'yu görevden alma planının Trump'ın ilk döneminde sunulduğunu, ancak uygulanamadığını açıkladı. Bolton, Trump'ın dönemde Venezuela petrolüyle ilgilendiğini belirtti. Ayrıca, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, bazıları ABD'yi destekledi.

Kaynak : PERRE