"Sizin hiç mi merhametiniz yok"

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da 2 engelli çocuğu olan 70 yaşındaki Fahriye Güngör’e elektrik faturası borcu nedeniyle 130,5 bin liralık haciz geldiğini belirterek, Güngör’ün çocukları ile mum ışığında oturduğu anın görüntüsünü paylaştı. Tutdere, "Sizin hiç mi vicdanınız yok? Sizin hiç mi merhametiniz yok" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Adıyaman’da 2 engelli çocuğu olan 70 yaşındaki Fahriye Güngör’e elektrik faturası borcu nedeniyle haciz geldiğini belirtti. Toplam 130 bin 506 liralık haciz işlemine ilişkin belgeleri paylaşan Tutdere,"2 engelli çocuğuna hem annelik hem babalık yapan, kendisi de yüzde elli görme engelli olan 70 yaşındaki Fahriye teyzeye 123 bin liralık icra takibi başlatan AKEDAŞ Elektrik 7 sene boyunca aklınız neredeydi? Sizin hiç mi vicdanınız yok? Sizin hiç mi merhametiniz yok" diye sordu.

"Sosyal medya yoluyla öğrenmiş olduk"

Olayın ardından yazılı açıklamada bulunan Kahta Kaymakamlığı tarafından şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde, iki engelli çocuğu bulunan ve kendisi de yüzde yetmiş görme engelli olan bir vatandaşımızın elektriğinin kesildiğini sosyal medya yoluyla öğrenmiş olduk. Olayın sosyal medyadan öğrenilmesiyle birlikte gerekli incelemeler yapılmış, ailenin elektrik borcunun bulunduğu ve borcun uzun süredir ödenmemesinden dolayı, mevzuat gereği kesildiği bilgisi alınmıştır. Kahta Kaymakamlığı olarak, AKEDAŞ Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçilerek, iki kurumun ortak çabası neticesinde mağdur olan ailenin mağduriyeti giderilmiş ve aile elektriğe kavuşturulmuştur."

AKEDAŞ'tan aileye destek

Kahta Kaymakamlığı AKEDAŞ ile iletişime geçerek sorunun çözülmesi noktasında girişimleri ile mağdur ailenin elektrikleri tekrardan açıldı.

AKEDAŞ tarafından konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. bir yandan hizmet bölgesinde tüketicilerine her daim kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sürekliliğini sağlamak için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken, diğer taraftan da tüketicilerinin memnuniyetini ön planda tutan yaklaşımlarıyla takdir topluyor.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., sosyal medyada yer alan, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşayan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle uzun zamandır borcunu ödeyemeyen aile için duyarsız kalmadı. Şirket, iki engelli çocuğu bulunan ve kendisi de yüzde yetmiş görme engelli olan anneye ışık oldu. Sosyal medyada konu olan ailemizle ilgili yaptığımız inceleme neticesinde ailenin mağduriyetinin giderilmesi kararlaştırılmıştır. Edinilen bilgiye göre şirket, alacaktan feragat ederek söz konusu ailenin mağduriyetini gidermiş oldu. Ailenin elektrik bağlantısı yeniden yapılarak enerji kullanımı sağlandı."dedi.

