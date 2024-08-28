Ekrem İmamoğlu ve TBB heyetini Adıyaman Belediye Başkan Av. Abdurrahman Tutdere ve Belediye Başkan Yardımcılarıyla kalabalık bir heyet karşıladı. İlk ziyaret Deprem Şehitliğinde gerçekleşti. Adıyaman’da 6 Şubat’ta hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etmek üzere Adıyaman Belediyesi şehir mezarlığı’ndaki deprem şehitleri ziyarete giden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye belediyeler birliği heyeti burada kalabalık bir heyet ve partililerle birlikte çok sayıda vatandaşın da katılımıyla dualar okudular ve arkasından Türkiye Belediye Birliği meclis toplantısını yapmak üzere Adıyaman belediyesine hareket ettiler. Deprem şehitliğinden ayrılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye belediyeler birliği heyeti Adıyaman Belediye Başkanı avukat Abdurrahman Tutdere’nin de katılacağı TBB meclis toplantısı için Adıyaman Belediyesi hareket etti

Kaynak : PHA