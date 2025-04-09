Alt yapıdan bilgilendirme eksikliğine, belediye iç işleyişinden siyasi gündem tartışmalarına kadar birçok başlıkta konuşan Çadır, eleştirilerini yapıcı muhalefet anlayışıyla dile getirdiklerini belirterek, “Bizim bu binada tek partimiz var, o da Adıyaman Partisi” ifadelerini kullandı.

“Adıyaman için tek partimiz var: Adıyaman Partisi: Yol ve altyapı sorunu halkın en temel şikayetidir”

Konuşmasına AK Parti grubu olarak Adıyaman’a katkı sağlayacak her işte destek vermeye çalıştıklarını hatırlatarak başlayan Çadır, ilk olarak Adıyaman’da süregelen alt yapı ve yol sorunlarını gündeme taşıdı. Bu sorunun kentteki en acil problem olduğunu vurgulayan Çadır, “İyi niyetli çabaların farkındayız. Ancak mevcut şartlar altında yapılan çalışmalar yeterli değildir. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşın şikayetleri daha da artacaktır” dedi.

Bir önceki dönemde AB Frit Projesi kapsamında ihalesi tamamlanmış olan kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu ve asfaltlama çalışmalarına dikkat çeken Çadır, planlamanın acilen tamamlanarak çalışmaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. “Haziran ayına kadar ana arterler dışındaki yollarda yama çalışmaları ve yol kenarlarındaki toprak birikintilerinin kaldırılması elzemdir” dedi.

Belediyenin ikinci ve üçüncü planda yer alması gereken vitrin ve imaj projelerinin geçici olarak ertelenmesini isteyen Çadır, “Belediye enerjisini alt yapıya yoğunlaştırmalı, diğer sosyal ve görünür projeleri birkaç ay ertelemelidir” ifadelerini kullandı.

“Yerel yönetimin şeffaflığı sağlanmalı, eleştiriler yanıtsız bırakılmamalı”

Çadır, Belediye yönetiminin kamuoyundaki eleştiriler karşısındaki tutumunu da eleştirdi. “Belediyeye yönelik yapılan eleştirilere cevap verilmemektedir. Yerel basına düzenli bilgilendirme toplantıları yapılmalı, her eleştiriye karşı doğruyu işaret eden açıklamalar kamuoyuyla paylaşılmalıdır” diyen Çadır, meclis üyelerinin de doğru bilgiye ulaşabilmesi gerektiğini ifade etti.

“Spekülasyonları görmezden gelmek olayları halının altına süpürmektir. Kamuoyunu aydınlatmak hepimizin sorumluluğudur” diyen Çadır, yerel basının da sürece dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Belediye bir makine gibi uyum içinde çalışmalıdır”

Belediye iç işleyişine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Çadır, belediyenin tüm birimlerinin koordinasyon içinde çalışması gerektiğini, birimler arası kopukluk ya da ilgisizlik gibi durumların vatandaş nezdinde “isterseniz yaparsınız” şeklinde algılandığını söyledi.

Çadır, “Mecliste yaptığımız bazı uyarılar zamanla haklı çıkmış ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Bu da ortak aklın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Komisyon üyelerinin ve idari kadronun huzurlu ve baskıdan uzak bir ortamda çalışması sağlanmalıdır” dedi.

AK Parti grubu olarak, doğru ve hukuka uygun işlerde tüm bürokratlara destek verdiklerini vurgulayan Çadır, “Bürokratlarımız yalnız bırakılmamalı, arkasında tüm belediyenin olduğu hissettirilmelidir” diye konuştu.

“Soru önergeleri cevapsız kalıyor, denetim hakkı görmezden gelinemez”

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 26. maddesi kapsamında meclis üyelerinin bilgi edinme ve denetim hakkına vurgu yapan Ekrem Çadır, AK Parti grubu tarafından verilen bazı yazılı soru önergelerine yanıt verilmediğini söyledi. Çadır, özellikle işçi alımları konusunda kamuoyunun bilgiye erişimi olması gerektiğini ifade etti.

“696 sayılı KHK kapsamında yapılan işçi alımlarında şartlar sağlanmış mıdır? 900’ü aştığı söylenen işçi sayısı için ilana çıkılmış mıdır? Bütçede işçi giderleri yüzde kaç oranına ulaşmıştır?” sorularını yönelten Çadır, encümen faaliyetleri ve doğrudan temin süreçlerine dair şeffaflık çağrısı yaptı.

Bu konulara dair meclise detaylı rapor sunulması gerektiğini belirten Çadır, “Bu raporların sunulmaması, temsilcisi olduğumuz halkın yok sayılması anlamına gelir. Bu durum, muhalefet metodumuzu yeniden gözden geçirmemizi zorunlu kılacaktır” dedi.

“Hepimizin partisi Adıyaman Partisi olmalı, hizmet öncelikli olmalı”

Çadır, konuşmasının ikinci bölümünde ülke gündemine dair değerlendirmelere de yer verdi. Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili’nin oturum açılışında yaptığı siyasi değerlendirmelere tepki gösteren Çadır, “Belediye meclisi ülke siyaseti üzerinden tartışma yürütülecek yer değildir. Partiler üstü bir anlayışla, Adıyaman için birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

“Hukuki süreci siyasi alana çekmek adil değildir”

Yargı sürecine konu olmuş kişiler üzerinden siyasi polemik yaratılmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Çadır, “İnsanların tutuklanması hiçbir vicdan sahibi tarafından istenmez. Ancak ciddi iddialar ve belgeler varsa, yargının görevini yapması gerekir. Yargı işlemezse eleştirilmeli, işlediği için değil” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet tarihinde çok sayıda siyasi ismin yargılandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da geçmişte şiir okuduğu için ceza aldığını hatırlatan Çadır, “Kimse yargıdan muaf değildir. Masumiyet karinesi esastır ama yargının çalışmasına müdahale etmek kabul edilemez” dedi.

“Sokak çağrısı yapılmadı, yapılmamalı”

Konuşmasının sonunda, bazı muhalefet söylemlerini eleştiren Çadır, geçmişte AK Parti'nin birçok antidemokratik müdahaleye rağmen hiçbir zaman sokağı işaret etmediğini vurguladı. “Darbelere, muhtıralara, parti kapatma davalarına rağmen ne ülke dışına şikayet ettik, ne boykot çağrısı yaptık, ne de sokakları işaret ettik. Adıyaman’da da bu sorumluluğu taşımalıyız” dedi.

Fransa’da benzer suçlamalarla yargılanan siyasetçileri örnek gösteren Çadır, “Marin Le Pen bile sokağı işaret etmemiştir. Biz de hukuka ve demokratik zemine sadık kalmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsaydı, ülkesini dış dünyaya şikayet etmeyi asla tasvip etmezdi” diye konuştu.

“Adıyaman’a hep birlikte hizmet etmek zorundayız”

Konuşmasının sonunda Başkan Tutdere’ye, meclis üyelerine, müdürlere ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür eden Ekrem Çadır, “Adıyaman’a yakışır bir kent yaratmak için hep birlikte, siyasi tartışmalardan uzak, somut hizmete dayalı bir anlayışla çalışmalıyız. AK Parti grubu olarak yapıcı ve ilkeli muhalefet anlayışımızı sürdüreceğiz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak : PHA