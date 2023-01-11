Kâhta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatıyla, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Taşpınar mevki olarak bilinen bölgede başlattığı kanalizasyon ve su hattı çalışmalarını tamamlandı.

Yaklaşık 1 km uzunluğundaki kanalizasyon hattına, kepçe ile yapılan kazı çalışmasının ardından boru döşemesi yapıldı. Bölgede inşaatı devam eden evlere hat bağlantısı verilerek, rögar havuz yapıldı.

Kâhta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçenin en ücra köşesinde tek bir hane yapılsa dâhil alt yapı ve su konusunda mağdur edilmeyeceğini ifade ederek, "İlçemizi ancak sağlıklı bir alt yapı ile geleceğe taşıyabiliriz. Kâhta’mızın en ücra noktasına varıncaya kadar altyapı hizmetlerini canla başla yürüten ekiplerimiz, halkımızın modern bir altyapıya kavuşması için de ne gerekiyorsa yapmaktadır" cümlelerini kullandı.