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Eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmesini sağlamak amacıyla kurulan Eğitime Destek Platformu Adıyaman İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda çocukların ve gençlerin akademik eğitim ortamlarında hizmetlerden faydalanabilmeleri amacıyla yapılan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya Eğitime Destek Platformu Dönem Başkanı Abdulkadir Kurt, Eğitime Destek Platformu (EDEP) Bölge sorumlusu Yakup Akıncıoğlu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Eğitime Destek Platformu üyeleri, okul müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Eğitime Destek Platformu (EDEP) Dönem Başkanı Abdulkadir Kurt, geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip bir şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eğitime Destek Platformu EDP’nin temel amacı milli ve manevi Gençlik yetiştirme gayesinde olan STK, Dernek ve Vakıfların ortak koordinasyonunu sağlamak olan platform ayrıca çocukların ve gençliğin akademik eğitim ortamlarında eğitim hizmetlerinden faydalanabilmeleri için çalışmalar yürütüyor. Daha önce sadece İmam Hatip ve dini eğitim hizmetleri veren platform kapsamını genişleterek tüm okullarda eğitim çağındaki bütün gençleri kapsayacak çalışmalar yürütüyor şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA