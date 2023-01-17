Adıyaman'da, okul terki riski taşıyan öğrencilerin tespitine yönelik erken uyarı ve takip sistemiyle kayıt dışı öğrencilerin eğitim sistemine dâhil edilmesiyle ilgili çalışmaları hayata geçirmek için Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı başkanlığında toplantı düzenlendi.

Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Eğitim Kurum Müdürleri katıldı.

Toplantıda, okul terki riski taşıyan öğrencilerin tespitine yönelik erken uyarı sistemi ve takip sistemiyle kayıt dışı öğrencilerin eğitim sistemine dâhil edilmesiyle ilgili çalışmalar başta olmak üzere eğitim alanında yürütülen diğer güncel konular ele alındı.

Millî Eğitim Bakanlığınca hayat bulan ‘Erken Uyarı ve Takip Sistemi’ ile birlikte okul terki riski taşıyan öğrenciler önceden tespit edilecek ve takip sistemiyle kayıt dışı öğrencilerin eğitim sistemine dâhil edilmesi sağlanacak.

Tek bir öğrencinin bile öğrenim dışında kalmaması için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını vurgulayan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "Kayıt dışı öğrencileri yeniden okullara kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in talimatıyla "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi başlatıldı. Bu proje kapsamında biz de Adıyaman’da gerekli çalışmaları yaparak kayıt dışında kalan öğrencilerimizin tespitini yaptık. Tespit ettiğimiz öğrenciler için gerekirse tek tek ailelerine ulaşıp, onların koşullarına uygun seçenekler sunarak okullaşmalarını sağlayacağız" cümlelerine yer verdi.

Toplantıda ilgili şube müdürleri, okul müdürlerine sistem hakkında genel bilgi verdi.

