Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, yaptığı açıklamada mevcut tabloyu değerlendirerek, “Eğitim hakkı fiilen parası olanın erişebildiği bir ayrıcalığa dönüştürülüyor” sözleriyle tepki gösterdi.



Kırtasiye fiyatları yüzde 60 arttı



Polat’ın açıklamasında paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz yıl zaten yüksek olan kırtasiye fiyatları bu yıl yüzde 60’ın üzerinde artış gösterdi. Defterden kaleme, çantadan boyaya kadar her ürünün fiyatındaki yükseliş aile bütçelerini sarsıyor.



Hesaplamalara göre, 2025–2026 eğitim yılı için: İlkokul öğrencisinin okul çantası 2.800 – 3.800 TL, Ortaokul ve lise öğrencisinin okul çantası 4.000 – 5.800 TL

Bu rakamlara okul kıyafeti, servis ve beslenme giderlerinin dâhil olmadığı vurgulandı.



“Asgari ücretli aileler için eğitim lüks hale geliyor”



Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Polat, bir asgari ücretli ailenin tek bir çocuğunun yalnızca kırtasiye masrafının aylık gelirinin yüzde 15–20’sine denk geldiğini belirtti. Birden fazla çocuğu olan aileler için bu yükün katlanarak arttığını ifade eden Polat, “Bu tablo eğitimde eşitsizliği derinleştirmekte, dar gelirli çocukların eğitim hakkını tehdit etmektedir” dedi.



Eğitim Sen’in talepleri



Polat, açıklamasında Eğitim Sen’in taleplerini şu şekilde sıraladı:



Tüm öğrencilere ücretsiz kırtasiye desteği sağlanmalı.

Okul kayıtlarında “bağış” adı altında para toplanmasına son verilmeli.

Okul kıyafeti, çanta ve temel eğitim araçları kamusal olarak karşılanmalı.

Eğitim bütçesi en az iki kat artırılmalı, her okulun ihtiyacına uygun ödenek ayrılmalı.



“Eğitim ticari bir faaliyet değil, toplumsal bir haktır”



Polat, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Eğitimin piyasaya terk edilmesine, velilerin müşteri konumuna itilmesine karşı çıkıyoruz. Eğitim ticari bir faaliyet değil, toplumsal bir haktır. Çocuklarımızın defter, kalem, çanta gibi en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanamaması kabul edilemez. Eğitim anayasal bir haktır, hiçbir koşulda velilerin ekonomik gücüne bağlı hale getirilemez. Tüm velileri, emek ve demokrasi güçlerini çocuklarımızın eşit, ücretsiz ve nitelikli eğitim hakkı için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”

