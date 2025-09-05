AK Parti Adıyaman Milletevkili İshak Şan, saha programı kapsamında Gölbaşı ilçesine kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Milletvekili İshak Şan, Gölbaşı ilçesindeki kurum müdürleriyle bir araya gelerek, deprem afetinde en çok etkilenen ilçede yürütülen iyileştirme çalışmaları ve imar planı hakkında önemli bilgiler aldı.

Ziyaret kapsamında Milletvekili İshak Şan’a AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı ile İlçe ve Belde Belediye Başkanları da eşlik etti.

İshak Şan AK Parti Gölbaşı İlçe yönetimi ile bir araya geldi

Milletvekili İshak Şan’ın Gölbaşı’ndaki ilk durağı, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı oldu. Burada Milletvekili İshak Şan’ın Mahmut Yalçınkaya ve İl Genel Meclis Üyeleri ile bir araya geldiği buluşmada, ilçedeki sağlık sistemi, altyapı sorunları ve 6 Şubat depremlerinin ardından fay hattı planlaması çerçevesinde “kırmızı alan” ilan edilen bölgelerdeki imar planları hakkında değerlendirme yapıldı. Buluşmada, AK Parti İl Yönetimi, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti Gölbaşı Kadın Kolları üyeleri de yer aldı.

Milletvekili İshak Şan: “Gölbaşı ilçesine gelince burukluk yaşıyorum”

Milletvekili İshak Şan burada yaptığı konuşmada, Gölbaşı ilçesine her geldiğinde bir burukluk yaşadığını vurgulayarak, “Gölbaşı bizim en güzel ilçelerimizden biri, ancak depremde en çok zarar alan ve en çok vefatın olduğu bir ilçemiz oldu” dedi.

Yeni hizmet binaları yeniden ayağa kalkacak

Milletvekili İshak Şan İlçe Başkanlığı Yönetimi ile buluşmasının ardından Gölbaşı İlçe Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ile bir araya geldi. Kaymakam Seyhan, ilçede yürüttükleri yeni projeler hakkında bilgi vererek, yüzme havuzu, emniyet müdürlüğü, kütüphane, halk eğitim merkezi gibi yeni hizmet binalarının yapımına kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.

Milletvekili İshak Şan, İlçe Kaymakamlığına yaptığı ziyaretin ardından, Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Opr. Dr. Engin Çatal ile bir araya geldi. Ziyarette, hasta potansiyeli yoğun olan hastane binasının yetersiz kaldığı ve ek bir binaya ihtiyaç duyulduğu konusunda değerlendirme yapıldı. Ayrıca, yeni ek binanın nerede yapılacağı konusunda da istişarede bulunuldu. Milletvekili İshak Şan buluşmanın ardından tedavi gören hastalarla yakından ilgilenerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çelik tencere fabrikası, ilçeye büyük bir istihdam sağlıyor

Milletvekili İshak Şan, Osmanlı Metal Sanayi Şirketi’ne (O.M.S.) ait tencere fabrikasını da ziyaret ederek, OMS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özger ile bir araya geldi. İş insanı Özger, kapalı alanda çelik tencere üretimi yaptıklarını belirterek, birçok ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi. Milletvekili İshak Şan, fabrikada çalışan personel ile yakından ilgilenerek, kolaylıklar diledi.

Belediye başkanlarına ziyaret

Milletvekili İshak Şan, Harmanlı ve Balkar ilçe belediyelerini de ziyaret ederek, Harmanlı Belde Belediyesi Başkanı Ali Azık ile Balkar Belde Belediyesi Başkanı Orhan Orhan ile bir araya geldi. Buluşmada, ilçede yaşanan su sorununun çözümü, yeni imar planları ve belediyelerin araç filosunun güçlendirilmesi konusunda değerlendirme yapıldı.

Milletvekili İshak Şan, şehit ailesini ziyaret etti

Milletvekili İshak Şan son olarak, 2022 yılında Kuzey Irak’ta Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit olan Fuat Özer’in ailesini ziyaret ederek, ailenin acısını paylaştı.

