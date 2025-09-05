Adıyaman’dan Diyarbakır’a gezi amacıyla seyahat eden sağlık personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazada yaşamını yitiren iki sağlık çalışanı için Cuma namazı öncesi hastane mescidinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Programa Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, Başhekim yardımcıları, Hastane müdürleri, müdür yardımcıları, hayatını kaybeden personelin yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ve Başhekim Doç. Dr. Kasım Turgut, ailelere başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

Mevlid-i Şerif müftülük görevlileri tarafından okunmasının ardından, Cuma namazı çıkışında vatandaşlara helva ikram edildi.

Kaynak : PHA