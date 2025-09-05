Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, Antalya Sueno’da verdiği konserde unutulmaz bir sürprize tanıklık etti. Sanatçının orkestrasındaki bağlama ustası Yusuf Ali, sahneden sevgilisi Figen’e evlenme teklif etti. 17 yaşında Sibel Can’ın orkestrasına dahil olan ve beş yıldır çalışan Yusuf Ali, genç yaşına rağman Türkiye’nin en önemli bağlama sanatçıları arasında yer alıyor.

Konserin en duygusal anı, Yusuf Ali’nin solo bağlama çaldığı ve Sibel Can’ın “Ben seninim sen de benim” türküsünü seslendirdiği bölümde yaşandı. Usta müzisyen, türkünün sözlerini sevgilisine ithaf ederek sahneden evlilik teklifinde bulundu. Figen’in “Evet” yanıtıyla birlikte hem sahneden hem de izleyicilerden yoğun alkış yükseldi.

Sibel Can, şaşkınlığını gizleyemezken sahnede genç çifte dönerek: “Mutluluğunuz daim olsun” sözleriyle dileklerini iletti.