Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi Başkanı Zeynal Polat, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından norm kadro fazlası öğretmenlere yönelik yapılan resen atamalara ilişkin açıklama yaptı. Başkan Polat, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan resen atama politikası, öğretmenlerin iradesini yok saymakta; çalışma barışını, eğitim hakkını ve insan onurunu zedelemektedir” dedi.

Öğretmenlerin zorla görev yerlerinin değiştirilmesini kabul etmediklerini vurgulayan Başkan Polat, “Norm fazlası durumuna düşürülen öğretmenlerin, hiçbir tercih ve planlama süreci işletilmeden zorla görev yerlerinin değiştirilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Başkan Polat açıklamasının devamında şu ifadeleri kaydetti:

“Eğitimdeki başarı, öğretmenin huzurlu ortamlarda çalışabilmesiyle mümkün”

“Öğretmenlerimizi ailelerinden, öğrencilerinden, sosyal çevrelerinden koparan bu dayatma, yalnızca bireysel mağduriyetler yaratmakla kalmamakta; aynı zamanda eğitimde verimliliği düşürmekte, okullardaki istikrarı bozmaktadır. Eğitimde başarı, öğretmenin huzurlu ve istikrarlı bir ortamda çalışabilmesiyle mümkündür. Bu koşulları yok sayan resen atamalar, ne öğretmenlerimizin yaşamına ne de öğrencilerimizin geleceğine katkı sunmaktadır.”

“Depremzede öğretmenlere zorunlu atamalar dayatmak, eğitimde toparlanmayı zorlaştırıyor”

“Adıyaman ve bölgedeki öğretmenlerimiz, 6 Şubat depremlerinin ağır yıkımını yaşamış, hem mesleki hem de kişisel anlamda büyük zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Depremzede öğretmenlere zorunlu atamalar dayatmak, onların yaralarını derinleştirmekte; eğitimde yeniden toparlanmayı daha da güç hale getirmektedir. Bu koşullarda yapılması gereken, öğretmenlere destek olmak, güvenceli bir şekilde görevlerini sürdürebilmelerinin önünü açmaktır.”

“Eğitim Sen olarak açıkça ifade ediyoruz:

Öğretmenlerimizi sürgün tehdidiyle karşı karşıya bırakan resen atamalar derhal durdurulmalıdır.

Atamalar, şeffaf, demokratik ve gönüllülük esasına dayalı bir planlama ile yapılmalıdır.

Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerimiz için ayrıcalıklı ve koruyucu uygulamalar hayata geçirilmelidir.”

Kamuoyuna çağrı

“Bizler, eğitim emekçilerinin haklarını korumak ve nitelikli, demokratik, eşitlikçi bir eğitim mücadelesini büyütmek için bu haksız uygulamaların karşısında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğretmenlerimizi dayanışmaya, kamuoyunu da bu adaletsizliğe karşı ses vermeye çağırıyoruz.”

Kaynak : PHA