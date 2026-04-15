Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 14 Nisan Salı günü Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırı, eğitim camiasında tepkiyle karşılandı. Olayın ardından Eğitim-İş Adıyaman Şubesi tarafından Mimar Sinan Kültür Parkı Güney Kapısı'nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Sendika adına açıklama yapan Eğitim-İş Adıyaman Şube Başkanı Nesime Taştı, saldırının münferit bir olay olmadığını belirterek eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekerek, 'En güvenli olması gereken yerler olan okullar nasıl oldu da en güvensiz alanlara dönüştü?' sorusunu yöneltti.

'Okullarda Şiddet Artıyor'

Taştı, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliğinin tehdit altında olduğunu ifade ederek, Bugün öğrenciler okula giderken sağ salim eve dönebilecek mi diye hesap yapıyor. Bu tabloyu yaratanlar bellidir! Eğitimi bilimsellikten, laiklikten ve kamusal sorumluluktan koparanlardır. Okulları ideolojik ve piyasacı anlayışlara teslim edenlerdir' ifadelerini kullandı.

Taştı, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün burada hesap sormak için bulunuyoruz. Çünkü okullar kan gölüne dönüyor, ama sorumlular hâlâ izlemekle yetiniyor!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırı; ne bir kaza ne de münferit bir olaydır. Bu saldırı, eğitimin ve öğretmenin yıllardır sistemli biçimde değersizleştirildiğinin, gençliğin geleceksizleştirildiğinin ve okulların bile isteye sahipsiz bırakıldığının açık ilanıdır.

Bugün eğitim, çocuklarımıza umut vermiyor.

Bugün eğitim, gençlerimize gelecek kurdurmuyor.

Gençlerimiz hayal kuramıyor, yarına inanamıyor.

Çünkü bu sistem, onları hayata değil; çaresizliğe, öfkeye ve çıkışsızlığa sürüklüyor.

Ve işte o öfke, o umutsuzluk, bugün okul koridorlarında silah sesi olarak yankılanıyor!

Buradan soruyoruz:

En güvenli olması gereken yerler olan okullar nasıl oldu da en güvensiz alanlara dönüştü?

Bilimin, aklın, aydınlanmanın mekânı olması gereken okullar, nasıl oldu da çocukların camdan atlayarak canını kurtarmaya çalıştığı yerlere dönüştü?

Bu bir çöküştür!

Bu, eğitimde güvenlik politikasının iflasıdır!

Bu, öğretmeni yalnız bırakan, okulu kaderine terk eden anlayışın eseridir!

10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 kantinci ve 1 polis memurunun yaralandığı, çocukların panikle camlardan atladığı bu saldırı artık 'münferit' denilerek geçiştirilemez. Okullar eğitim yuvası olmaktan çıkmış, şiddetin kol gezdiği alanlara dönmüştür.

Biz Eğitim sendikaları olarak yıllardır uyarıyoruz!

Daha kısa süre önce öğretmenimiz Fatma Nur Çelik katledildiğinde söyledik:

'Okullarda şiddet artıyor, önlem alınmazsa daha ağır sonuçlar yaşanacak!'

Peki ne yaptınız?

Hiçbir şey!

Ne ciddi bir güvenlik politikası oluşturuldu,

Ne rehberlik ve psikolojik destek güçlendirildi,

Ne de eğitim emekçileri korunabildi!

Bugün öğretmenler ders anlatırken can güvenliğini düşünüyor.

Bugün öğrenciler okula giderken sağ salim eve dönebilecek mi diye hesap yapıyor.

Bu tabloyu yaratanlar bellidir!

Eğitimi bilimsellikten, laiklikten ve kamusal sorumluluktan koparanlardır.

Okulları ideolojik ve piyasacı anlayışlara teslim edenlerdir.

Sorumluluk almayanlardır!

Buradan bir kez daha açıkça uyarıyoruz:

Okullarda güvenlik bir temenni değildir, devletin asli görevidir!

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri vitrin süsü değildir, hayati bir ihtiyaçtır!

Öğretmenin ve öğrencinin can güvenliğini sağlayamayan hiçbir yönetim bu sorumluluktan kaçamaz!

Eğer bir öğretmenin, bir öğrencinin daha saçının teline zarar gelirse, bunun siyasi ve idari sorumluları bellidir!

İşte bu yüzden buradayız!

İşte bu yüzden ARTIK YETER diyoruz!

Biz bu ülkenin eğitim emekçileri olarak yalnızca eleştirmiyoruz; çözüm üretiyoruz, yol gösteriyoruz, sorumluluk alıyoruz.

Aylar değil, yıllardır söylüyoruz: Okullarda güvenlik tesadüfe bırakılamaz!

Kadrolu güvenlik görevlisinden rehberlik hizmetlerine, psikososyal destekten sağlıklı beslenmeye kadar dile getirdiğimiz tüm talepler; sadece fiziki iyileştirme talepleri değildir.

Bunlar, öğretmenin can güvenliğini, meslek onurunu ve öğrencinin yaşam hakkını koruma mücadelesidir.

Buradan bir kez daha, altını çizerek taleplerimizi kamuoyuna ve bu Bakanlığa ilan ediyoruz:

* Okullarda revir ve sağlık görevlisi bulunmalıdır.

* Okul girişlerinde kadrolu güvenlik görevlisi görevlendirilmeli, girişlerde denetim sağlanmalıdır.

* Okullarda yeterli sayıda kadrolu temizlik personeli görevlendirilmelidir.

* Her öğrenci için ücretsiz, sağlıklı okul yemeği ve temiz içme suyu sağlanmalıdır.

* Her okula rehber öğretmen atanmalı, öğrenci sayısına göre rehber öğretmen sayısı artırılmalıdır. Rehber öğretmenlerin raporları dikkate alınmalıdır.

* Ülkemizdeki sosyal hizmetler sistemi geliştirilmeli ve okullarla sosyal hizmetler arasında ilişki kurulmalıdır.

* CİMER üzerinden öğretmenler üzerinde kurulan baskıya son verilmelidir.

* Kalabalık sınıflar azaltılmalı, yeni okul binaları ve derslikler yapılmalıdır.

* Sanat ve spor dersleri güçlendirilmeli, okul takımları ve sanat kulüpleri yaygınlaştırılmalıdır.

* Tüm okullar TSE güvenlik ve fiziki koşul standartlarına uygun hale getirilmelidir. Bu talepler lütuf değil, en temel haktır.

Bu talepler ertelenemez, görmezden gelinemez.

Bir kez daha söylüyoruz:

Okulları güvensiz bırakanlar, bu tablonun sorumluluğundan kaçamaz.

Biz buradayız, takipçisiyiz ve bu mücadeleden geri adım atmayacağız.

Gelin, ARTIK YETER diyelim!

Gelin, çocuklarımızın ve meslektaşlarımızın yaşamı için omuz omuza duralım!

Gelin, çocuklarımıza güvensiz okullar değil, umut vadeden bir gelecek bırakalım!

Gelin, eğitimi şiddetten, karanlıktan ve çaresizlikten birlikte kurtaralım!

Eğitim sendikaları olarak buradayız!

Susmayacağız!

Alışmayacağız!

Normalleştirmeyeceğiz!

Eğitimde şiddete karşı gerçek, somut ve acil önlemler alınana kadar mücadelemiz sürecek!'

