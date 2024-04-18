Adıyaman 3. Çevre Yolu üzeri, Bağırlar Halı Saha yakınlarında seyir halindeki 32 ADJ 643 plakalı motosiklet sürücüsü Berkay B., içinde sürücü adayının da olduğu 34 ZT 5541 plakalı eğitim aracına arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Berkay B’nin durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili trafik ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

Kaynak : PHA