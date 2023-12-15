Edirne'de 10 kilo kokain ele geçirildi Edirne'de 10 kilo kokain ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre bu kapsamda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi maksadıyla; yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu/uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, fuhuşa aracılık etme, oltalama (Phishing), sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 43 internet sitesinin erişime engellenerek kapatılması sağlandı.