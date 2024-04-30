Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son bir hafta içinde düzenlediği operasyonlarda 18 organizatör şahıs, 7 araç ve 468 göçmen şahıs yakaladı.

Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatörlerin yakalanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yakalanan göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken, şüpheli 18 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 7 araç ise yed-i emin otoparkına çekildi.