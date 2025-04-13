Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan açıklamada, çevrim içi alışveriş alışkanlıklarının yaygınlaştığı günümüzde tüketicilerin daha fazla korunmaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda, özellikle mesafeli sözleşmeler konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi ve temel haklarının güvence altına alınması amacıyla yasal düzenlemelerin hızla devreye alındığı bildirildi.

Cayma hakkı, teslimat sorunları ve haksız iptaller denetim altında

Bakanlık açıklamasında, mesafeli sözleşmelerde en çok karşılaşılan sorunlar arasında cayma hakkının kullanımında bedel iadesinin hiç yapılmaması veya yasal süresi içinde gerçekleştirilmemesi, indirimli kampanyalarda sipariş edilen ürünlerin hiç teslim edilmemesi ya da süresi içinde teslimin sağlanmaması gibi konuların yer aldığı ifade edildi.

Ayrıca, stokta bulunmama gibi gerekçelerle firmalarca tek taraflı olarak iptal edilen siparişlerde tüketicinin hem üründen hem de indirim fırsatından mahrum bırakıldığına dikkat çekilerek, bu gibi durumlarda tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin zarar gördüğü belirtildi.

2025’in ilk 3 ayında 53,4 milyon TL ceza

Bakanlık tarafından yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında, 2024 yılının Ekim ayında başlatılan ve aynı yıl içinde tamamlanan incelemeler sonucunda 18 firmaya 40,3 milyon TL ceza kesildiği duyuruldu. 2025 yılının ilk üç ayında ise 49 firmaya toplam 53,4 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Hâlihazırda 19 firma hakkında yürütülen denetimlerin sürdüğü belirtilirken, tüketici şikâyetlerinin yoğunlaştığı alanlara odaklanılarak resen veya yapılan başvurular doğrultusunda denetimlerin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

“Denetimler yoğun ve yaygın şekilde sürecek”

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Değişen alışveriş alışkanlıklarıyla birlikte, tüketicilerimizin haklarının korunması ve adil rekabet şartlarının sağlanması için Bakanlığımızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde etkin, yoğun ve yaygın denetimler yapılmaya devam edilecektir.”

Kaynak : PHA