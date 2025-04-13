Vali Osman Varol, ilk olarak Çakırhöyük Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mithat Çetin'den beldenin yeniden inşa edildiği bu süreçte belediyenin faaliyet ve çalışmaları, vatandaşlara sunulan hizmetler ile ihtiyaç ve talepler hakkında bilgiler aldı.

Vali Varol, Belediye ziyaretinde vatandaşlarla da sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Vali Varol, 6 Şubat depremlerinin büyüklüğü ve verdiği yıkım karşısında devlet olarak asla yılgınlığa kapılmadan asrın inşasını başlattıklarını hatırlatarak, kırsal konutları inceledi.

Vali Varol, “O günden bugüne dek vatandaşlarımızı ne acısında nede hayatını yeniden düzene koyma noktasında asla yalnız bırakmadık. Şehirlerimizi, beldelerimizi ve köylerimizi aşkla, emekle, sabırla, alın teri ve çelik gibi bir iradeyle yeniden ayağa kaldırarak modern yaşam alanlarına dönüştürüyoruz.”dedi.

Vali Dr. Osman Varol, Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesinde yöresel mimari ve yaşam koşulları gözönüne alınarak estetik ve modern bir şekilde inşa edilen kırsal konutları inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alarak, önümüzdeki günlerde vatandaşların yerleşimine açılacak olan kırsa konutların Çakırhöyük Beldesi halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kaynak : PHA