Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sabah saat 06.00’da başlayan çalışmaları gün boyunca yerinde takip etti. Özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren yürütülen deplase işlemlerine bizzat nezaret eden Tutdere, çalışmaların kent için taşıdığı öneme dikkat çekti.

“Depremin izlerini silerek altyapımızı yenileyeceğiz”

Şantiyede açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, “Burada ekiplerimiz çok büyük bir iş başardı. Yeni hattın eski hatla bağlantısını, yani deplasesini gerçekleştiriyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimiz, yeni hatları adım adım devreye sokuyor. Şehrimizin altyapısını baştan sona yenileyecek, depremin izlerini tamamen ortadan kaldıracağız” dedi.

“Temiz suya kavuşmanın mutluluğunu yaşayacağız”

Çalışmalar hakkında teknik bilgiler de paylaşan Tutdere, ASKİM ekiplerinin hummalı bir çalışma yürüttüğünü vurguladı. “Hafta sonu, hafta içi demeden sahadayız. ASKİM ekiplerimiz sabah 06.00’dan bu yana yoğun mesai harcıyor. Yaklaşık bir saat içerisinde çalışmaları tamamlamış ve su kesintisi yaşanan mahallelerimize yeniden su vermiş olacağız. Hedeflediğimiz süreden önce suyu ulaştıracağız. Bu özverili çalışma için tüm ASKİM personelimize teşekkür ediyorum” diyen Tutdere, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şehir şebekemizi asbest borulardan arındırdığımızda ve halkımıza temiz içme suyu sağladığımızda, inanın dünyanın en mutlu insanı biz olacağız. Bugün yapılan deplaseyle birlikte artık 18 mahallemize yeni borularla sağlıklı su ulaştırmaya başlıyoruz.”

“Yıl sonuna kadar büyük bir bölümü tamamlayacağız”

Başkan Tutdere, yıl sonuna kadar şehir genelinde içme suyu hatlarının büyük bir kısmının yenilenmesini hedeflediklerini belirterek, “Adım adım içme suyu hatlarını yenilediğimiz mahallelerde vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılıyoruz. Şehrin dört bir yanında belediyemizin izlerini, ekiplerimizin emeğini görmek mümkün. Adıyaman’ı altyapısıyla, üstyapısıyla, yollarıyla yeniden ayağa kaldıracağız. Bu yeniden inşa sürecinde gösterdiğiniz sabır ve belediyemizle kurduğunuz güçlü dayanışma için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu şehri yeniden ayağa kaldırmaya kararlıyız”

Adıyaman halkıyla güçlü bir bağ kurduklarını ifade eden Başkan Tutdere, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Adıyaman’da halkıyla bütünleşen, özveriyle çalışan ve bu şehri yeniden ayağa kaldırmaya kararlı bir belediye var. Sizlerle birlikte çalışmak bizim için büyük bir onur.”

Kaynak : PHA