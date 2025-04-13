Başkan Alsan, yaptığı yazılı açıklamada, dün ve önceki gece Türkiye’nin birçok bölgesinde — Karadeniz’den Ege’ye, İç Anadolu’dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya, Trakya’ya kadar — ciddi don olaylarının yaşandığını belirtti. Bu doğal afetin özellikle kayısı, badem, meyve, sebze ve erken ekim pancar üretimiyle geçimini sağlayan çiftçileri derinden etkilediğini vurgulayan Alsan, hükümete üç maddelik acil bir çağrı yaptı.

Anahtar Parti olarak üreticilerin yanında olduklarını belirten Alsan, şu taleplerde bulundu:

Don hasarlarının yerinde ve adil bir şekilde tespit edilmesi,

Üreticilerin uğradığı maddi kayıpların telafi edilmesi,

Önümüzdeki dönem için destekleyici tarım politikalarının geliştirilmesi.

Açıklamasında ayrıca partisinin Tarım Politikaları Başkanlığı’nın bugün Malatya’da olacağını belirten Alsan, “Özellikle kayısı ve badem üretim sahalarında incelemelerde bulunacak, yaşanan zararı yerinde gözlemleyeceğiz. Tespitlerimizi canlı yayınlarla kamuoyuyla ve çiftçilerimizle paylaşacağız” dedi.

Tarım üreticilerinin her zaman yanında olduklarını belirten Alsan, “Üreten Türkiye'nin güçlü yarınları için birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA