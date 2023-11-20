Bir otomobilde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi Bir otomobilde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığım'nca uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında NSM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sokak çalışmalarında 2 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, 7 adet suç kaydı bulunan S.O ile 8 adet suç kaydı bulunan N.B, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapılırken, H.D., M.S. ve  İ.B. adlı şüpheliler ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve bir depoda yapılan aramada; 14 parça halinde daralı 125 gr. Metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 350 gr. Sentetik Kannoibod maddesi (Bonzai), 2 parça halinde daralı 18 gr. Esrar, 2 adet Ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 33 fişek, 4 adet Ruhsatsız Tüfek ve Tüfeklere ait 250 adet fişek,1 adet Bıçak ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan Başsavcılık tarafından gözaltına alınmalarına karar verildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.