Düzce'de Kervan Köprüsü’nde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandıFunda ŞAHİN / DÜZCE (İGFA) - Kervan Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, şehir merkezine giden otomobil başka bir otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı elektrik direği karşı şeritte ilerleyen başka bir otomobilin üzerine düştü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre FİSKOMAR kavşağı istikametine gitmekte olan Enes B idaresindeki 54 ADA 742 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Hayati C idaresindeki 35 BLV 722 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kontrolden çıkan Hayati C idaresindeki otomobil duramayarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devirdi. Devrilen direk Kalıcı Konutlar istikametine gitmekte olan Rüştü Uludoğan idaresindeki 81 KF 669 plakalı otomobilin ön camına düştü.

Kazada talihsiz sürücü Rüştü Uludaoğan ile birlikte kazaya karışan diğer otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.