Zonguldak Eski Emniyet Müdürü İdris Pala'nın ABD’de yaşayan torunu Kenan Pala, bu yıl Avusturya'da yapılacak Dünya Dağ Ve Kros Yarışması Şampiyonası'na Amerika adına katılacak 4 sporcudan biri olarak Milli Takıma çağrıldı.ABD (İGFA) - Yale Üniversitesi Ekonomi 1. sınıf öğrencisi Kenan Pala, koşmaya 5 yaşında başladığını, ortaokul, lise hayatında da koşu sporunu severek sürdürdüğünü belirterek, Avusturya’dan kupa ile dönmek için çalıştığını söyledi.

Geçen yıl Amerika'da yapılan dağ ve kros koşularında ülke ikincisi olduğunu belirten Kenan Pala, 10 Haziran 2023 tarihinde Avusturya Stubai Kenti'nde yapılacak Dünya Dağ ve Kros Yarışması Şampiyonası'nda Amerika' yı bir Türk olarak temsil edeceği için mutlu olduğunu belirterek, "Binlerce kişinin arasından seçildim. Türkiye'den yüksek lisans yapmak üzere ABD'ye gelen ailemin San Diego'da dünyaya gelen ilk çocuğuyum. Ailem, herkese karşı alçak gönüllü, yardımsever, saygılı ve çalışkan olmayı öğretti. Ülkemi temsil etmeye odaklandım. Kararlılıkla başarının mümkün olacağını kanıtlama imkanım oldu. İnanılmaz bir onur ve rüyayı ailem, Türkiye için gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum” dedi.

Zonguldak eski Emniyet Müdürü İdris Pala ise, torunu Kenan Pala ile gurur duyduğunu söyledi. Emekli Emniyet Müdürü Pala, “Çok mutluyuz. Amerika’ya okumak için giden oğlum Serhat Pala ve gelinimiz Zeynep Ilgaz Pala eğitim hayatından sonra oraya yerleşip çok başarılı oldular. Başarılı iki evlat yetiştirdiler. Evlatlarımın ve torunlarımla onur ve gurur duyuyorum. Madalya ile döneceğine inandığım torunum Kenan’a başarılar diliyorum” dedi.

Hatırlanacağı gibi, Kenan Pala, ortaokul ve lise yıllarında kurduğu dernekle evsiz ve kimsesizler yardım ederek ABD kamuoyunda adını duyurmuş, California Valisi'nin oluruyla 23 Ocak günü San Diego’da ’Kenan Pala Günü’ olarak ilan edilmişti.