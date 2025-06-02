“Kurban Eti Doğru Saklanmazsa Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir”

Kurban Bayramı’nda artan et tüketimi, bilinçsizce yapıldığında sindirim problemleri ve kolesterol yükselmesine sebep olabilir. Dr. Tayfun Börta, kurban etinin doğru şekilde saklanması ve tüketilmesinin sağlıklı bir bayram geçirmek açısından kritik olduğunu vurguladı.

Kesim Sonrası Dinlendirme Önemli

Yeni kesilmiş etin hemen tüketilmesi gerektiğini belirten Dr. Börta, kas liflerinin tam olarak gevşemediği için sert ve sindirimi zor olduğunu ifade etti. En az 10-12 saat buzdolabında bekletilen etin sindirimi kolaylaşırken, ideal kıvama ulaşması için 24 saatlik dinlendirme süresinin uygun olduğunu söyledi.

“Yüksek Ateşte Pişirme Kanserojen Risk Taşıyor”

Kurban etinin doğru pişirilmesi gerektiğini belirten Börta, yüksek ateşte uzun süre pişirmenin besin değerini azaltabileceğini ve kanserojen madde oluşumuna yol açabileceğini dile getirdi. Dengeli bir öğün için etin sebze, salata ve yoğurt ile tüketilmesi sindirimi destekleyerek sağlıklı beslenmeye katkı sağlar.

“Et Hijyen Kurallarına Uygun Saklanmalı”

Etin doğrudan oda sıcaklığında bekletilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Börta, bakteri üremesinin önlenmesi için kesim sonrası parçalanan etlerin önce soğutulması, ardından buzdolabı veya derin dondurucuda saklanması gerektiğini belirtti.

“Çiğ Et Yıkanmamalı”

Çiğ etin yıkanmaması gerektiğini, aksi takdirde et yüzeyindeki bakterilerin mutfak yüzeyine yayılabileceğini hatırlatan Dr. Börta, eğer yıkanacaksa hemen pişirilmesi gerektiğini ekledi.

Saklama koşullarına da değinen Dr. Börta, buzdolabında 1-3 gün, derin dondurucuda ise 6 ay saklanabileceğini ancak ideal olanı ise ilk 1 hafta içinde tüketilmesi gerektiğini aktardı.

Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenme adına etin dengeli ve doğru tüketilmesi gerektiğini belirten Dr. Tayfun Börta, vatandaşların bu önerilere dikkat ederek hem mide-bağırsak sağlığını koruyabileceğini hem de bayramı daha keyifli geçirebileceğini ifade etti.

Kaynak : PHA