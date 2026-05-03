Eko Uluslararası Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı Dr. Nurettin Fırat, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda emek ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Fırat, 1 Mayıs’ın emeğin değerinin hatırlandığı önemli bir gün olduğunu ifade ederek, çalışma hayatında birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Açıklamasında ekip ruhuna dikkat çeken Fırat, birlikte yürütülen çalışmaların anlamına değinerek, çalışanlarla kurulan bağın önemini dile getirdi. Uzun süredir aynı hedef doğrultusunda birlikte hareket ettiklerini belirten Fırat, emek veren tüm çalışanların bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Ekip ruhunun önemine dikkat çeken Fırat, 'Adalet duygunuz, ahlaki duruşunuz, çalışma azminiz ve dünyaya bakış açınız takdire şayandır. Sizlerle birlikte daha güzel bir dünya için çalışmak benim için büyük bir onur. Birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel günlere' dedi.

Mesajında esprili bir detaya da yer veren Fırat, 'Aramızda bir istisna var tabii... Misak abi, sen patronsun. Ama seni de aramızdan sayıyoruz. Artık sen de bizdensin' ifadelerini kullandı.

Fırat, mesajının sonunda 'İyi ki varsınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bayramınız kutlu olsun' diyerek tüm çalışma arkadaşlarının 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutladı.

