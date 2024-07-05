Dr. Börta, sıcak havalarda güneş çarpması ve sıcak havalara maruz kalmada yaşlı ve çocukların daha büyük risk altında olduğunu kaydetti.

"Sıcak havalarda yaşlı bireyler ve çocuklar risk altındadır"

Havaların aşırı ısındığı mevsimlerde risk altında olan grupların, dışarıya mecbur olmadıkça çıkmaması gerektiğini dile getiren Börta, "Yaz aylarının en sıcak olduğu zamanları yaşıyoruz. Bununla ilgili güneş çarpması sonucu hastanemize başvuran vatandaşlarımız olabiliyor. Bununla ilgili nelere dikkat edilmelidir, kimler risk altıda bu konuda neler yapılabilir? Sıcak havalarda yaşlı bireyler ve çocuklar risk altındadır. Bu yaş grubu daha çok yetişkin bireylere bağımlı oldukları için terleme yoluyla kaybettikleri su ve tuz yerine koymada da yetişkinlere bağımlıdırlar. Bundan dolayı bu bireyler daha çok risk altındadır. Bununla birlikte sıcak havalarda daha fazla efor sarf eden bireyler risk altındadır. Çünkü terleme yoluyla kaybedilen su ve tuz yerine konulamayabiliyor." dedi.

"Dar ve kalın elbiseler giyilmemelidir"

Güneş çarpmasını önlemek için yapılması gerekenleri dile getiren Börta, "Sıcak havalarda çok dar kıyafetler giyilmemelidir. Çünkü bu tür kıyafetler vücudun kendi ısısını sağlamasını engelleyebiliyor. Mümkün oldukça saat 10.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkılmamalıdır. Eğer çıkılacaksa da şapka, güneş gözlüğü takılmalı, güneş kremi kullanılmalıdır. Yaz aylarında çok gerekmedikçe aşırı sıcak ortamlarda bulunmamak sağlık açısından daha uygun olmaktadır. Güneş çarpmasının belirtileri geniş olabilmektedir. Huzursuzluk, baş ağrısı, kırgınlık, halsizlik olabileceği gibi, nöbet, koma hatta hayatı tehlikeye koyacak durumlar olabiliyor. Güneş çarpmasında tedavi olarak vücut ısısını düşürmek için koltuk altlarına ve kasık bölgesine buz parçaları konulabilir. Kişinin kaybettiği su ve tuz yerine konulabilir. Eğer durum ciddi ise özellikle yaşlı ve çocuklarda bu durumda hastaneye getirmek daha doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Yazın su içmeye dikkat edilmelidir"

Yazın sıvı kaybının daha fazla olmasından dolayı kaybedilen sıvının karşılanması için su tüketilmesi gerektiğine değinen Börta, "Yaşlı ve kronik hastalığı olan bireylerde bu risk daha çok olmaktadır. Bu gruptaki insanların sıcak havalarda dışarı çıkmaması gerekiyor. Başkasına bağımlı yaşayan yaşlı veya yatalak olanların sıvı kaybının doğru bir şekilde karşılanması gerekiyor. Yazın su ihtiyacımız artmaktadır. Sağlıklı bireyler kendi suyunu içecektir. 6 yaş üzeri bireylerde susama merkezi etkileneceği için kaybettiğini yerine koymakta sıkıntı yaşayabilir." şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA