Bugüne kadar felaketten etkilenen birçok ilde depremzedeler için sağlık hizmeti, insani yardım, temel ihtiyaç ve gıda desteğinde bulunan DEÜ, Üniversitenin farklı birimlerinden akademisyenler ve gönüllü öğrencilerinden oluşan 25 kişilik ekip ile Adıyaman’daki çadır ve konteyner kentlerde yeni sosyal sorumluluk ve destek projelerini hayata geçirmek için harekete geçmişti. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın da katıldığı bölgedeki çalışmalarda, kısa sürede birçok proje hayata geçirildi.

YARDIM SEFERBERLİĞİMİZ SÜRÜYOR

DEÜ’nün her türlü yardımı yaşanan zorlu süreçte bölgeye ulaştırdığını kaydeden Rektör Hotar, son olarak Adıyaman’da DEÜ eliyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. ‘Yüzyılın felaketi’ olarak anılan depremin olumsuz etkilerini azaltmak için yapılan tüm faaliyetlerin son derece önem taşıdığını aktaran Rektör Hotar, DEÜ’nün de bu kapsamda adeta bir yardım seferberliği başlattığını kaydetti. Rektör Hotar, “DEÜ olarak ilk andan itibaren önce enkaz altından canlarımızı kurtarmak, sonra da yaraları sarmak için zamanla yarıştık. Bugün de burada Üniversitemizin farklı proje ve çalışmalarını sürdürmek için bizden destek bekleyen vatandaşlarımızla bir aradayız. Mobil İçme Suyu Tesisimizin yanı sıra; ‘Hepimiz Çocuktuk’ projesi ile kurulan oyun ve masal atölyemiz, oyuncak atölyemiz, ‘Herkes İçin Bilim’ etkinliğimiz ve manevi destek çadırımız ile depremlerden etkilenen milletimize desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

KÜTÜPHANE KURULACAK

DEÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin öncülüğünde kurulan ‘Acil Barınma Birimi’ hakkında bilgi paylaşan Rektör Hotar, “Özellikle afetlerde kurulum için alternatif kapalı alan çözüm arayışımız, ‘Acil Barınma Birimi’ ile hayata geçti. Mimarlık Fakültemizin öğretim üyeleri tarafından tasarlanan ve demonte olarak taşınabilen birim, Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğümüz tarafından üretilerek Adıyaman’a ulaştırıldı. Bu birim, alanda kütüphane ve eğitim tesisi olarak da hizmet verebilecek” dedi.

‘MANEVİ DESTEK ÇADIRI’NA YOĞUN İLGİ

DEÜ İlahiyat Fakültesi tarafından Adıyaman’da kurulan “Manevi Destek Çadırı” hakkında da açıklama yapan Rektör Hotar, şunları söyledi: “İlahiyat Fakültemiz tarafından öncesinde ‘Manevi Destek ve Rehberlik’ hattını hizmete açmıştık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bu hat vesilesi ile kesintisiz manevi destek sunmaya çalıştık. Fakülte hocalarımız tarafından bu kez deprem bölgesinde kurulan ‘Manevi Danışman Çadırı’ ile insanımızın acılarını paylaşmaya ve onlara muhabbet ile yol göstermeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız manevi destek çadırımıza yoğun ilgi gösterdi. Onlara bu noktada da bir katkımız olduysa ne mutlu bize.”