Türkiye’de bir üniversitede geliştirilerek ilk kez depremden etkilenen Adıyaman’da faaliyete konulan mobil su arıtma tesisi, günlük üreteceği 125 metreküp içme suyunu depremzedelerin ihtiyacına sunacak.

Adıyaman Altınşehir (K-1) Konteyner Kent'te kurulan tesisin açılışını yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, depremin etkilediği farklı bölgelerdeki birçok proje ve uygulamanın hayata geçirilmesi için DEÜ gönüllü ekipleri ile bölgede çalışarak yaraları sarmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, Adıyaman’da kurulan Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi hakkında bilgi veren Rektör Hotar, “Burada en çok ihtiyaç duyulan konulardan biri de sağlıklı içme suyuna olan erişim. DEÜ olarak bu noktada üzerimize düşeni yapmak adına, Mühendislik Fakültemizin Çevre Mühendisliği Bölümü öncülüğünde bu tesisi kurduk” dedi.

KONTEYNER KENTİN İHTİYAÇLARINA GÖRE YAPILDI

DEÜ’nün Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında ileri seviyedeki içme suyu tesisinin oluşturulduğunu aktaran Rektör Hotar, “Tamamı Üniversitemizin öz kaynakları ile hayata geçirilen projenin tasarımını Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azize Ayol tarafından yapıldı ve yine Çevre Mühendisliği bölümümüz kurulumunu tamamladı. Üst düzey bir arıtma tesisi olarak bulunduğu konteyner kentin ihtiyaçlarına göre yapılan tesiste, ön filtrasyon, aktif karbon, ultrafiltrasyon membran sistemi ve dezenfeksiyon üniteleri bulunuyor. Ters ozmos üniteleri ile de geliştirilecek arıtma tesisi, bölgedeki içme suyu sorununa yönelik önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak. Bölge için örnek teşkil eden tesisimizin hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Arıtma tesisinin ileri teknolojiyle oluşturulan güvenli bir sistem olduğunu belirten Rektör Hotar, bir süre önce bir Japon ekibin de gelerek tesisi ziyaret ettiğini anımsatarak, "Elbette bu tür öncü çalışmalara vesile olmamızdan dolayı gururluyuz. Umut ediyorum ki, kaynaklarımızı kullanarak başka alanlarda da yaşamlara dokunmaya devam edeceğiz" dedi.