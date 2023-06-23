Times Higher Education (THE) Asya Üniversiteleri Sıralaması 2023 listesi açıklandı. 31 bölgeden bine yakın üniversiteyi içeren listede Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), geçen yılki yükselişini sürdürerek 401-500 bandında yer aldı.İZMİR (İGFA) - Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education’ın (THE) Asya Üniversiteleri Sıralaması 2023 listesi açıklandı.

Asya’daki kurumların özelliklerini yansıtacak şekilde 31 bölgeden bine yakın üniversiteyi içeren listede Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), geçen yılki yükselişini sürdürerek 401-500 bandında yer aldı.

Tam zamanlı kayıtlı öğrenci sayısı, personel başına düşen öğrenci sayısı, uluslararası öğrenci oranı ve kadın-erkek oranı gibi ölçütlerin değerlendirildiği listede Türkiye’den yüze yakın üniversite bulunurken DEÜ, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında 21-25 bandında yer aldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koydukları ‘dünyanın en iyi üniversiteleri arasında daha çok Türk üniversitesi yer almalı’ vizyonuna yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılında ‘Araştırma Üniversitesi’ beratı alan köklü kurumumuzun yürüttüğü faaliyetlerin ve mensuplarımızın gayretlerinin yurtdışı merkezli uluslararası sıralama kuruluşları tarafından takdir edilmesi, bizleri gururlandırmıştır” dedi.

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA

Göreve başladığı ilk günden bu yana öncelikli hedeflerinin DEÜ’yü dünya üniversiteleri arasında ilk 500’de görmek olduğunu belirten Rektör Hotar, “Biz kurum olarak bütün yol haritamızı bu amaç üzerine kurduk ve bütün faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürüttük. Kurumumuzun dünya üniversiteleri arasında elde etmiş olduğu başarılar, bizleri daha da başarılı olma konusunda motive ediyor. Yükseköğretim kurumları arasındaki uluslararasılaşma çıtasını daha da yükseklere taşımak için Üniversite olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ülkemizin ve Üniversitemizin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğünü artıran mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.