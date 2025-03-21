Denizdibi Tarama Kapasitesinde Büyük Artış

Bakan Uraloğlu, DÖKER-1’in 750 metreküp taşıma kapasitesi, 7.5 knot hızı ve ortadan açılır yük boşaltma özelliği ile denizdibi tarama kapasitesini önemli ölçüde artıracağını ifade etti. Uzun dökü mesafelerinde sağladığı hız ve kapasite avantajıyla geminin, limanlar, tersaneler ve balıkçı barınaklarındaki çalışmaların hız kazanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Yeni Emici Tip Gemi Yolda

Uraloğlu, bin 700 metreküp kapasiteli emici tip yeni bir geminin inşa sürecinin devam ettiğini ve bu geminin de denizdibi tarama kapasitesini daha da güçlendireceğini açıkladı.

38 Gemilik Filoya Yeni Takviyeler Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul, İzmir ve Samsun’daki Denizdibi Tarama Başmühendislikleri tarafından faaliyetler aralıksız devam ediyor.

Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Mevcut 38 deniz aracı ve yaklaşık 210 personelle 2024 yılında 730 bin metreküp denizdibi taraması gerçekleştirdik. Büyüyen liman ve tersane kapasiteleri ile balıkçı barınaklarının ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına çalışmalara devam ediyoruz.”

Denizlerde Güvenli ve Etkili Çalışmalar

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle denizdibi tarama faaliyetlerinin, büyük kapasiteli gemilerin güvenli bir şekilde limanlara yanaşabilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı. Aynı zamanda, bu faaliyetlerin gemi bakım-onarımları, yeni gemi inşa projeleri ve su yollarının emniyetli hale getirilmesi açısından da büyük önem arz ettiğini söyledi.

“Çevrenin, denizin ve kıyı şeridinin korunması, kıyı erozyonunun önlenmesi ve mevcut su derinliğinin muhafazası konularında bu çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz.” diyen Uraloğlu, denizlerdeki kirliliğin de bu faaliyetlerin önemini artırdığını belirtti.

Küresel Rekabet Gücü Artıyor

Denizdibi tarama faaliyetlerinin sadece çevresel faydalar sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin deniz ticaretindeki küresel rekabet gücünü artırdığını söyleyen Bakan Uraloğlu, bu alandaki çalışmaların kesintisiz süreceğini ifade etti.

Kaynak : PHA