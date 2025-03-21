“Şanlıurfa’da Manevi İklimi Hissediyoruz”

Başkan Nihat Çiftçi, Ramazan ayının Şanlıurfa’da ayrı bir önem taşıdığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Peygamberler şehri olarak adlandırılan kentimizde, özellikle fakir ve ihtiyaç sahibi aileleri her zaman gözettiğimiz gibi, Ramazan ayında da ayrıca önemsiyor ve gözetiyoruz. Belediye olarak tüm imkânlarımızla Karaköprülülerin yanında olmaya devam ediyoruz. Fuar merkezimizde gerçekleştirdiğimiz Ramazan programlarımız halkımız tarafından yoğun ilgi görüyor.”

Dini bayramların daha anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayan Başkan Çiftçi, “Bayramlar, küsleri barıştırmak için önemli fırsatlar sunuyor. Ramazan Bayramı arifesindeyiz ve bu mübarek bayramın Şanlıurfalı ve Karaköprülü hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Kıymaz: “Şanlıurfalıları Tarih Boyu Unutmayacağız”

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise, 6 Şubat deprem felaketinin ilk saatlerinde Adıyaman’a yardım eli uzatan Şanlıurfalı ve Siverekli vatandaşlara teşekkür etti.

Kıymaz, “Depremin ilk anlarında Adıyamanlılara aş, ekmek ve battaniye ulaştıran Şanlıurfalı ve Siverekli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. O zor günlerde sıcak çorba, ekmek ulaştıran, enkaz başlarında kar ve yağmur altında titreyen Adıyamanlılara battaniye ulaştıran Şanlıurfalıları tarih boyu unutmayacağız. Yüce Rabbim, Şanlıurfalıların birini bin etsin.” ifadelerini kullandı.

Heyet Ziyareti

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’ın başkanlık ettiği heyette, Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat ve Genel Başkan Sanat Danışmanı, sanatçı Aydın Aydın da yer aldı.

Kaynak : PHA